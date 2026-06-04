"Единственное, что они представляют - смерть": россияне уничтожили родной дом фигуриста Марсака

Россияне полностью разрушили херсонский дом известного украинского фигуриста Кирилла Марсака, нанеся удар беспилотниками. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, который унес жизнь пожилой женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу спортсмена .

Ужасные последствия атаки

Удар вражеского дрона вызвал критические разрушения многоэтажки, в которой вырос украинский спортсмен. По словам Марсака, огонь уничтожил около 90% квартир в доме.

Самой страшной трагедией стала гибель пожилой женщины - бабушки его давней лучшей подруги. Она оказалась в огненной ловушке в собственном доме и сгорела заживо, не имея возможности выбраться из охваченного пламенем помещения.

Для Кирилла и его семьи это уже не первый жестокий удар от оккупантов. Ранее вражеские обстрелы уже повреждали это жилье. Кроме того, была полностью уничтожена ледовая арена в Херсоне, где Марсак начинал свой путь в большом спорте.

Сейчас отец фигуриста защищает родину в рядах Вооруженных сил Украины, тогда как сам спортсмен вынужден тренироваться и готовиться к стартам вдали от дома.

Жесткое обращение фигуриста

На фоне личной трагедии и потери близких участник зимней Олимпиады-2026 выступил с резкой и эмоциональной критикой в адрес призывов вернуть представителей РФ в мировой спорт:

"И снова идут разговоры о том, чтобы позволить российским представителям участвовать в международных соревнованиях. Это так цинично со стороны тех, кто так настойчиво требует вернуть российских фигуристов. Единственное, что они могут представлять - боль, разрушение и смерть. Если вы можете это терпеть, вы - чудовище", - написал он в соцсети.

Кто такой Кирилл Марсак

21-летний уроженец Херсона. Является одним из сильнейших украинских фигуристов современности: трехкратный чемпион Украины в мужском одиночном катании.

Спортсмен является регулярным участником чемпионатов мира и Европы, а также получил единственную лицензию для Украины на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Несмотря на сложные условия для подготовки из-за войны, фигурист продолжает представлять страну на мировой арене и регулярно подчеркивает военные преступления России против гражданского населения.