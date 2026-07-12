ЧМ-2026: когда состоятся полуфиналы и финал

Как завершились четвертьфиналы

Франция – Марокко – 2:0 . Французы уверенно остановили главную сенсацию прошедших турниров, подтвердив свой статус фаворита.

Испания – Бельгия – 2:1. "Красная фурия" в напряженной и бескомпромиссной борьбе вырвала путевку в следующий раунд.

Норвегия – Англия – 1:2 (дополнительное время). Чрезвычайные усилия Эрлинга Холанда не помогли скандинавам против дисциплинированной английской машины в овертайме.

Аргентина – Швейцария – 3:1 (дополнительное время). Действующие чемпионы мира во главе с Лионелем Месси заставили фанатов поволноваться , но дожали неуступчивых швейцарцев в дополнительные 30 минут.

Официальное расписание полуфиналов

Теперь болельщиков ждет неделя максимального напряжения на ЧМ.

1/2 финала

14 июля (вторник), 22:00. Франция – Испания

Чисто европейская классика: прагматичный и физически мощный футбол "Ле Блэ" против тотального технического контроля мяча от испанцев.

15 июля (среда), 22:00. Англия – Аргентина

Настоящая футбольная война стилей. Аргентинцы стремятся защитить свой титул, в то время как амбициозная Англия нацелена создать исторический прорыв.

Когда сыграют финал

Неудачники полуфинальных поединков разыграют "бронзу" мирового первенства. Игру примет Майами.

Матч за 3-е место

19 июля (воскресенье), 0:00

Главное футбольное событие четырехлетия состоится на арене в Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка), где определится обладатель Кубка мира.

Финал ЧМ-2026

19 июля (воскресенье), 22:00

Где смотреть матчи

Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.