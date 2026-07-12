ЧМ-2026: когда состоятся полуфиналы и финал

Четыре сильнейших сборных планеты сойдутся в грандиозных полуфинальных сражениях, чтобы определить участников решающего поединка чемпионата мира по футболу-2026. До главных матчей турнира добрался исключительно элитный квартет.
Кто с кем и когда сыграет в полуфинальной стадии и когда финал – подскажет РБК-Украина.
Франция – Марокко – 2:0 . Французы уверенно остановили главную сенсацию прошедших турниров, подтвердив свой статус фаворита.
Испания – Бельгия – 2:1. "Красная фурия" в напряженной и бескомпромиссной борьбе вырвала путевку в следующий раунд.
Норвегия – Англия – 1:2 (дополнительное время). Чрезвычайные усилия Эрлинга Холанда не помогли скандинавам против дисциплинированной английской машины в овертайме.
Аргентина – Швейцария – 3:1 (дополнительное время). Действующие чемпионы мира во главе с Лионелем Месси заставили фанатов поволноваться , но дожали неуступчивых швейцарцев в дополнительные 30 минут.
Теперь болельщиков ждет неделя максимального напряжения на ЧМ.
1/2 финала
14 июля (вторник), 22:00. Франция – Испания
Чисто европейская классика: прагматичный и физически мощный футбол "Ле Блэ" против тотального технического контроля мяча от испанцев.
15 июля (среда), 22:00. Англия – Аргентина
Настоящая футбольная война стилей. Аргентинцы стремятся защитить свой титул, в то время как амбициозная Англия нацелена создать исторический прорыв.
Неудачники полуфинальных поединков разыграют "бронзу" мирового первенства. Игру примет Майами.
Матч за 3-е место
19 июля (воскресенье), 0:00
Главное футбольное событие четырехлетия состоится на арене в Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка), где определится обладатель Кубка мира.
Финал ЧМ-2026
19 июля (воскресенье), 22:00
Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
Ранее мы рассказали, как Килиан Мбаппе покорил космическую отметку результативности в сборной Франции.