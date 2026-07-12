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Аргентина в овертайме дожала Швейцарию и стала последним участником 1/2 финала ЧМ-2026 (видео)

08:25 12.07.2026 Вс
2 мин
Лионель Месси и компания провели самый тяжелый матч на ЧМ-2026
aimg Даниил Вереитин
Аргентина в овертайме дожала Швейцарию и стала последним участником 1/2 финала ЧМ-2026 (видео) Сборная Аргентины вырвала победу у Швейцарии на последних минутах (фото: Аргентинская футбольная ассоциация)
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Матч между Аргентиной и Швейцарией вышел одним из самых драматичных в четвертьфиналах чемпионата мира. Судьба последней путевки в 1/2 решалась на последних минутах экстра-тайма.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Аргентина – Швейцария: сюжет матча

Сборная Аргентины быстро открыла счет в матче: уже на 10-й минуте Месси выполнил подачу от углового флажка, а МакКалистер направил мяч в ворота.

Быстрый мяч дезориентировал швейцарцев и успокоил Аргентину. Первый тайм получился небогатым на моменты. А вот после перерыва швейцарцы побежали отыгрываться: сначала Мартинес заблокировал удар соперника, затем голкипер аргентинцев парировал удар Эмболо головой.

Дальше Джака попытался поразить ворота соперника с дальней дистанции – Мартинес был на высоте и здесь.

Впрочем, давление Швейцарии дало свое: на 68-й минуте Ндойе откликнулся и передачу в штрафную и сравнял счет. Правда, уже через 4 минуты Швейцария осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Эмболо.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а вот в экстра-тайме уже на 112-й минуте Хулиан Альварес закрутил мяч в дальнюю девятку, а на 121-й минуте точку в матче поставил Лаутаро Мартинес.

С кем Аргентина будет играть в 1/2 финала ЧМ-2026

Следующим соперником сборной Аргентины на ЧМ-2026 будет сборная Англии, победившая команду Норвегии. Этот матч состоится 15 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее мы рассказывали о драматической развязке в матче Испания – Бельгия: там снова ключевым фактором успеха испанцев стал Микель Мерино.

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