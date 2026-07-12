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Аргентина в овертаймі достинула Швейцарію і стала останнім учасником 1/2 фіналу ЧС-2026 (відео)

08:25 12.07.2026 Нд
2 хв
Ліонель Мессі і компанія провели найважчий матч на ЧС-2026
aimg Данило Вереітін
Аргентина в овертаймі достинула Швейцарію і стала останнім учасником 1/2 фіналу ЧС-2026 (відео) Збірна Аргентини вирвала перемогу у Швейцарії на останніх хвилинах (фото: Аргентинська футбольна асоціація)
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Матч між Аргентиною та Швейцарією вийшов одним з найдраматичніших у чвертьфіналах цьогорічного чемпіонату світу. Доля останньою путівки до 1/2 вирішалася на останніх хвилинах екстра-тайму.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Аргентина - Швейцарія: сюжет матчу

Збірна Аргентини швидко відкрила рахунок у матчі: вже на 10-й хвилині Мессі виконав подачу від кутового прапорця, а МакКалістер спрямував м'яч у ворота.

Швидкий м'яч дезорієнтував швейцарців та заспокоїв Аргентину. Перший тайм вийшов небагатим на моменти. А от по перерві швейцарці побігли відіграватися: спочатку Мартінес заблокував удар суперника, а потім голкіпер аргентинців парирував удар Емболо головою.

Далі вже Джака спробував уразити ворота суперника з дальньої дистанції – Мартінес був на висоті й тут.

Утім, тиск Швейцарії дав своє: на 68-й хвилині Ндойє відгукнувся та передачу до штрафного майданчику та зрівняв рахунок. Щоправда, вже за 4 хвилини Швейцарія залишилася в меншості: другу жовту картку отримав Емболо.

Основний час матчу завершився із рахунком 1:1, а от в екстра-таймі вже на 112-й хвилині Хуліан Альварес закрутив м'яч у дальнью дев'ятку, а на 121-й хвилині крапку в матчі поставив Лаутаро Мартінес.

З ким Аргентина гратиме в 1/2 фіналу ЧС-2026

Наступним суперником збірної Аргентини на ЧС-2026 буде збірна Англії, яка перемогла команду Норвегії. Цей матч відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом.

Раніше ми розповідали про драматичну розв'язку у матчі Іспанія – Бельгія: там знову ключовим фактором успіху іспанців став Мікель Меріно.

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