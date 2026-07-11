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Испания с драматической развязкой победила Бельгию в 1/4 финала ЧМ-2026 (видео)

09:19 11.07.2026 Сб
2 мин
"Фурия Роха" в полуфинале турнира встретится со сборной Франции
aimg Даниил Вереитин
Испания с драматической развязкой победила Бельгию в 1/4 финала ЧМ-2026 (видео) Футболисты сборной Испании преодолели стадию четвертьфинала (фото: RFEF)
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На чемпионате мира по футболу определился второй полуфиналист. Им стала сборная Испании, которая на последних минутах четвертьфинального матча осилила сборную Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Сюжет матча Испания – Бельгия

Начало матча получилось относительно спокойным и первый опасный момент создали испанцы: это Ямаль пробил низом мимо ворот. Однако уже в следующей атаке испанцы соперника не пожалели: Педро Порро вывел на ударную позицию Дани Ольмо, с его ударом Тибо Куртуа справился, а вот добивание Фабиана Руиса стало слишком сложной задачей – 1:0.

Бельгия отыгралась незадолго до перерыва: Де Кетеларе откликнулся на подачу от Кастаня с правого фланга, на миг опередил Кубарси и головой отправил мяч в ворота. Это не шутка – испанцы пропустили первый гол на ЧМ-2026!

Во втором тайме на поле шла интенсивная борьба, но никто из соперников не мог выйти вперед. Все изменилось, когда на 71-й минуте голкипер бельгийцев Тибо Куртуа получил травму и был вынужден покинуть поле

А на 86-й минуте Луис де ла Фуэнте выпустил на поле своего джокера Микеля Мерино. Поэтому понадобилось ровно две минуты, чтобы сделать то, что он умеет наилучшим образом забить победный мяч на последних минутах. Мощный удар от Кубарси Ламменс отразил, но никто не помешал Мерино забить решающий мяч – 2:1 в пользу Испании.

Обзор матча Испания – Бельгия и видео голов:

Матчи 1/2 финала ЧМ-2026

В полуфинале сборная Испании встретится со сборной Франции, ранее одолевшей команду Марокко . Этот матч запланирован на 14 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

Другая полуфинальная пара определится завтра утром: ночью на воскресенье Норвегия сыграет против Англии, а Аргентина встретится со Швейцарией. Победители этих противостояний и сыграют друг с другом в 1/2 финала чемпионата мира.

Напомним, что сборная Бразилии определилась с будущим Карло Анчелотти после вылета из ЧМ-2026.

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