ЧС-2026: коли відбудуться півфінали та фінал

Як завершилися чвертьфінали

Франція – Марокко – 2:0. Французи впевнено зупинили головну сенсацію минулих турнірів, підтвердивши свій статус фаворита.

Іспанія – Бельгія – 2:1. "Червона фурія" у напруженій та безкомпромісній боротьбі вирвала путівку у наступний раунд.

Норвегія – Англія – 1:2 (додатковий час). Надзвичайні зусилля Ерлінга Холанда не допомогли скандинавам проти дисциплінованої англійської машини в овертаймі.

Аргентина – Швейцарія – 3:1 (додатковий час). Чинні чемпіони світу на чолі з Ліонелем Мессі змусили фанатів похвилюватися, але дотиснули непоступливих швейцарців у додаткові 30 хвилин.

Офіційний розклад півфіналів

Тепер на вболівальників чекає тиждень максимальної напруги на ЧС.

1/2 фіналу

14 липня (вівторок), 22:00. Франція – Іспанія

Суто європейська класика: прагматичний і фізично потужний футбол "Ле Бле" проти тотального технічного контролю м'яча від іспанців.

15 липня (середа), 22:00. Англія – Аргентина

Справжня футбольна війна стилів. Аргентинці прагнуть захистити свій титул, тоді як амбітна Англія націлена створити історичний прорив.

Коли зіграють фінал

Невдахи півфінальних поєдинків розіграють "бронзу" світової першості. Гру прийме Маямі.

Матч за 3-тє місце

19 липня (неділя), 0:00

Головна футбольна подія чотириріччя відбудеться на арені в Іст-Ратерфорді (передмістя Нью-Йорка), де визначиться володар Кубка світу.

Фінал ЧС-2026

19 липня (неділя), 22:00

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.