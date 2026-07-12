ЧС-2026: коли відбудуться півфінали та фінал

Чотири найсильніші збірні планети зійдуться у грандіозних півфінальних битвах, щоб визначити учасників вирішального поєдинку чемпіонату світу з футболу-2026. До головних матчів турніру дістався виключно елітний квартет.
Хто з ким та коли зіграє в півфінальній стадії та коли фінал – підкаже РБК-Україна.
Франція – Марокко – 2:0. Французи впевнено зупинили головну сенсацію минулих турнірів, підтвердивши свій статус фаворита.
Іспанія – Бельгія – 2:1. "Червона фурія" у напруженій та безкомпромісній боротьбі вирвала путівку у наступний раунд.
Норвегія – Англія – 1:2 (додатковий час). Надзвичайні зусилля Ерлінга Холанда не допомогли скандинавам проти дисциплінованої англійської машини в овертаймі.
Аргентина – Швейцарія – 3:1 (додатковий час). Чинні чемпіони світу на чолі з Ліонелем Мессі змусили фанатів похвилюватися, але дотиснули непоступливих швейцарців у додаткові 30 хвилин.
Тепер на вболівальників чекає тиждень максимальної напруги на ЧС.
1/2 фіналу
14 липня (вівторок), 22:00. Франція – Іспанія
Суто європейська класика: прагматичний і фізично потужний футбол "Ле Бле" проти тотального технічного контролю м'яча від іспанців.
15 липня (середа), 22:00. Англія – Аргентина
Справжня футбольна війна стилів. Аргентинці прагнуть захистити свій титул, тоді як амбітна Англія націлена створити історичний прорив.
Невдахи півфінальних поєдинків розіграють "бронзу" світової першості. Гру прийме Маямі.
Матч за 3-тє місце
19 липня (неділя), 0:00
Головна футбольна подія чотириріччя відбудеться на арені в Іст-Ратерфорді (передмістя Нью-Йорка), де визначиться володар Кубка світу.
Фінал ЧС-2026
19 липня (неділя), 22:00
Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
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