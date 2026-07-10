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Франція стала першим півфіналістом ЧС-2026, але ризикує втратити Мбаппе (відео)

09:50 10.07.2026 Пт
2 хв
Кіліан не реалізував пенальті, оформив гол плюс асист і отримав пошкодження
aimg Андрій Костенко
Франція стала першим півфіналістом ЧС-2026, але ризикує втратити Мбаппе (відео) Збірна Франції – перший півфіналіст ЧС-2026 (фото: x.com/equipedefrance)
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Збірна Франції продовжує свою впевнену ходу на чемпіонаті світу-2026 з футболу. У чвертьфінальному поєдинку підопічні Дідьє Дешама обіграли команду Марокко та стали першими півфіналістами турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo.

ЧС-2026. 1/4 фіналу

Франція – Марокко – 2:0

Голи: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Нереалізований пенальті: Мбаппе (Франція), 26 (воротар)

Повторення півфіналу ЧС-2022 та тривожна заміна

Перший тайм пройшов під знаком тотального домінування французів. Найяскравішим моментом став незабитий пенальті на 25-й хвилині. Мазрауї збив у штрафному майданчику Мбаппе, проте сам постраждалий не зміг переграти воротаря африканців Буну з 11-метрової позначки: голкіпер намертво зафіксував м'яч.

Згодом африканську збірну від гола рятували сейви Буну після ударів Упамекано та Дуе, а перед самою перервою постріл Діня прийшовся у поперечину.

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У другому таймі тиск європейців усе ж приніс результат. На 60-й хвилині Дуе знайшов передачею Мбаппе, і капітан французів вишуканим обвідним ударом поцілив під дальню стійку – 1:0. Цей гол став для Кіліана 8-м на турнірі (він очолив бомбардирські перегони разом із Мессі) та 20-м загалом на чемпіонатах світу, що впритул наблизило його до історичного рекорду аргентинця (21 гол).

Вже за шість хвилин Мбаппе виступив у ролі асистента, віддавши пас на Дембеле, який низом пробив під праву стійку й подвоїв перевагу – 2:0.

Марокканці спробували організувати фінальний штурм, але повторили долю півфіналу ЧС-2022, знову поступившись французам із аналогічним рахунком.

Проте завершення матчу принесло Дідьє Дешаму серйозний привід для хвилювання: наприкінці гри Мбаппе отримав пошкодження і був змушений достроково поступитися місцем на полі Матеті.

Рекорд та наступний суперник

Завдяки цій перемозі Франція втретє поспіль вийшла до півфіналу світової першості – раніше таке досягнення підкорювалося лише Бразилії та Німеччині.

Наступний суперник французів визначиться у європейському дербі між Іспанією та Бельгією. Цей матч розпочнеться у п'ятницю, 10 липня, о 22:00 за київським часом.

Раніше ми повідомили, що збірну Мексики очолить легенда "Барселони".

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