rbc.ua
UA | RU
Пятница, 16 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Вспомнили совместную работу: легенда украинского футбола встретился с Де Дзерби в Испании
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 16 октября 2026 · 12:57

Вспомнили совместную работу: легенда украинского футбола встретился с Де Дзерби в Испании

Бывший капитан "горняков" поблагодарил итальянца и его помощников за теплый прием
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Вспомнили совместную работу: легенда украинского футбола встретился с Де Дзерби в Испании
Степаненко и Де Дзерби в Испании (Фото: tarasstepanenko, Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Бывший полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко встретился с Роберто Де Дзерби в Испании. В настоящее время украинец работает в тренерском штабе национальной сборной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Тараса Степаненко в Instagram.

Степаненко встретился с бывшим тренером

Украинский футболист и итальянский специалист встретились во время пребывания в Испании. Степаненко воспользовался возможностью пообщаться с тренером, с которым работал в донецком клубе.

Встреча прошла в Марбелье, где находились представители английского "Тоттенгема". Степаненко также тепло отозвался о бывшем наставнике и его помощниках.

"На протяжении моей карьеры футболиста мне посчастливилось работать с великими профессионалами и замечательными людьми. Один из лучших - Роберто Де Дзерби и его помощники Марко, Агостино и Рико. Спасибо за встречу и теплый прием, Мистер!" – написал украинец.

Степаненко провел в "Шахтере" 440 матчей

Тарас Степаненко завершил игровую карьеру в 2026 году после непродолжительного периода в коваловском "Колосе". Наибольшую часть профессионального пути он посвятил "Шахтеру", за который сыграл 440 матчей, забил 30 голов и отдал 25 результативных передач.

Вместе с донецкой командой бывший опорный полузащитник получил немало трофеев:

  • 10 раз стал чемпионом Украины;
  • 9 раз выиграл Кубок Украины;
  • 7 раз получил Суперкубок Украины.

Под руководством Роберто Де Дзерби Степаненко провел 22 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Кроме "Шахтера" и "Колоса" украинец выступал за запорожский "Металлург" и турецкий "Эюпспор". После завершения карьеры футболиста он присоединился к тренерскому штабу сборной Украины.

Ранее мы сообщали, что еще одна легенда украинского футбола определилась с будущим.

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
УПЛ 16 октября 13:00
Оболонь - : - Верес
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Полесье" против "Динамо" и битва "Шахтера" с "Колосом": анонс 9-го тура УПЛ "Полесье" против "Динамо" и битва "Шахтера" с "Колосом": анонс 9-го тура УПЛ На фоне травмы руки: Свитолина вылетела из турнира в Ухане На фоне травмы руки: Свитолина вылетела из турнира в Ухане Уоррен призвал Усика вернуться в бокс и пообещал ему громкие бои в США. Уоррен призвал Усика вернуться в бокс и пообещал ему громкие бои в США.
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор