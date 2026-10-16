Вспомнили совместную работу: легенда украинского футбола встретился с Де Дзерби в Испании

Бывший полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко встретился с Роберто Де Дзерби в Испании. В настоящее время украинец работает в тренерском штабе национальной сборной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Тараса Степаненко в Instagram.

Степаненко встретился с бывшим тренером

Украинский футболист и итальянский специалист встретились во время пребывания в Испании. Степаненко воспользовался возможностью пообщаться с тренером, с которым работал в донецком клубе.

Встреча прошла в Марбелье, где находились представители английского "Тоттенгема". Степаненко также тепло отозвался о бывшем наставнике и его помощниках.

"На протяжении моей карьеры футболиста мне посчастливилось работать с великими профессионалами и замечательными людьми. Один из лучших - Роберто Де Дзерби и его помощники Марко, Агостино и Рико. Спасибо за встречу и теплый прием, Мистер!" – написал украинец.

Степаненко провел в "Шахтере" 440 матчей

Тарас Степаненко завершил игровую карьеру в 2026 году после непродолжительного периода в коваловском "Колосе". Наибольшую часть профессионального пути он посвятил "Шахтеру", за который сыграл 440 матчей, забил 30 голов и отдал 25 результативных передач.

Вместе с донецкой командой бывший опорный полузащитник получил немало трофеев:

10 раз стал чемпионом Украины;

9 раз выиграл Кубок Украины;

7 раз получил Суперкубок Украины.

Под руководством Роберто Де Дзерби Степаненко провел 22 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Кроме "Шахтера" и "Колоса" украинец выступал за запорожский "Металлург" и турецкий "Эюпспор". После завершения карьеры футболиста он присоединился к тренерскому штабу сборной Украины.