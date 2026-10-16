Згадали спільну роботу: легенда українського футболу зустрівся з Де Дзербі в Іспанії

Колишній півзахисник і капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко зустрівся з Роберто Де Дзербі в Іспанії. Нині українець працює у тренерському штабі національної збірної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку Тараса Степаненка в Instagram.

Степаненко зустрівся з колишнім тренером

Український футболіст та італійський фахівець зустрілись під час перебування в Іспанії. Степаненко скористався нагодою поспілкуватися з тренером, з яким працював у донецькому клубі.

Зустріч відбулася в Марбельї, де перебували представники англійського "Тоттенгема". Степаненко також тепло відгукнувся про колишнього наставника та його помічників.

"Впродовж моєї кар’єри футболіста мені пощастило працювати з великими професіоналами та чудовими людьми. Один із найкращих - Роберто Де Дзербі та його помічники Марко, Агостіно й Ріко. Дякую за зустріч і теплий прийом, Містер!" - написав українець.

Степаненко провів у "Шахтарі" 440 матчів

Тарас Степаненко завершив ігрову кар’єру у 2026-му році після нетривалого періоду в ковалівському "Колосі". Найбільшу частину професійного шляху він присвятив "Шахтарю", за який зіграв 440 матчів, забив 30 голів і віддав 25 результативних передач.

Разом із донецькою командою колишній опорний півзахисник здобув чимало трофеїв:

10 разів став чемпіоном України;

9 разів виграв Кубок України;

7 разів здобув Суперкубок України.

Під керівництвом Роберто Де Дзербі Степаненко провів 22 матчі, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Окрім "Шахтаря" та "Колоса", українець виступав за запорізький "Металург" і турецький "Еюпспор". Після завершення кар’єри футболіста він долучився до тренерського штабу збірної України.