Зажег в ЛЧ: экс-защитник "Кривбасса" отдал три ассиста против "Ливерпуля"

Бывший футболист "Кривбасса" Иван Дибанго отдал три результативных передачи в матче второго тура Лиги чемпионов. Несмотря на это, его ЛАСК уступил "Ливерпулю".

Три ассиста против гранда

Уже при счете 0:4 в пользу "Ливерпуля" Дибанго получил мяч на левом фланге и прострелил в штрафную. Роберт Любинчич замкнул передачу и сократил отставание Ласка.

После того, как англичане довели счет до 6:1, австрийская команда снова забила благодаря участию эксгравца УПЛ. На 74-й минуте Дибанго пробил по воротам, голкипер отразил мяч, но первым на добивании оказался Флориан Флекер.

Еще через три минуты защитник выполнил навес с левого фланга, а Флекер оформил дубль и установил окончательный счет – 3:6.

Статистика Дибанго в "Кривбассе"

До перехода в ЛАСК Дибанго выступал за "Кривбасс" из сезона-2022/23. За это время 24-летний защитник провел 96 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 15 результативных передач.

Последний сезон футболиста в Украине сопровождался конфликтом из-за задержек зарплаты.

Следующий матч в Лиге чемпионов ЛАСК проведет против португальского "Спортинга" 21 октября.