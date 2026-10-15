Запалив в ЛЧ: ексзахисник "Кривбасу" віддав три асисти проти "Ліверпуля"

Колишній футболіст "Кривбасу" Іван Дібанго віддав три результативні передачі у матчі другого туру Ліги чемпіонів. Попри це, його ЛАСК поступився "Ліверпулю".

Три асисти проти гранда

Вже за рахунку 0:4 на користь "Ліверпуля" Дібанго отримав м'яч на лівому фланзі та прострілив у штрафний майданчик. Роберт Любінчич замкнув передачу й скоротив відставання ЛАСКа.

Після того як англійці довели рахунок до 6:1, австрійська команда знову забила завдяки участі ексгравця УПЛ. На 74-й хвилині Дібанго пробив по воротах, голкіпер відбив м'яч, але першим на добиванні опинився Флоріан Флекер.

Ще за три хвилини захисник виконав навіс із лівого флангу, а Флекер оформив дубль і встановив остаточний рахунок - 3:6.

Статистика Дібанго в "Кривбасі"

До переходу в ЛАСК Дібанго виступав за "Кривбас" із сезону-2022/23. За цей час 24-річний захисник провів 96 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав 15 результативних передач.

Останній сезон футболіста в Україні супроводжувався конфліктом через затримки зарплати.

Наступний матч у Лізі чемпіонів ЛАСК проведе проти португальського "Спортінга" 21 жовтня.