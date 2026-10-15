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Футбол 15 жовтня 2026 · 07:58

Запалив в ЛЧ: ексзахисник "Кривбасу" віддав три асисти проти "Ліверпуля"

Всі голи австрійської команди прийшли саме після передач від камерунця
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Запалив в ЛЧ: ексзахисник "Кривбасу" віддав три асисти проти "Ліверпуля"
Дібанго долучився до всіх голів своєї команди (Фото: lask.at)
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Колишній футболіст "Кривбасу" Іван Дібанго віддав три результативні передачі у матчі другого туру Ліги чемпіонів. Попри це, його ЛАСК поступився "Ліверпулю".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Три асисти проти гранда

Вже за рахунку 0:4 на користь "Ліверпуля" Дібанго отримав м'яч на лівому фланзі та прострілив у штрафний майданчик. Роберт Любінчич замкнув передачу й скоротив відставання ЛАСКа.

Після того як англійці довели рахунок до 6:1, австрійська команда знову забила завдяки участі ексгравця УПЛ. На 74-й хвилині Дібанго пробив по воротах, голкіпер відбив м'яч, але першим на добиванні опинився Флоріан Флекер.

Ще за три хвилини захисник виконав навіс із лівого флангу, а Флекер оформив дубль і встановив остаточний рахунок - 3:6.

Статистика Дібанго в "Кривбасі"

До переходу в ЛАСК Дібанго виступав за "Кривбас" із сезону-2022/23. За цей час 24-річний захисник провів 96 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав 15 результативних передач.

Останній сезон футболіста в Україні супроводжувався конфліктом через затримки зарплати.

Наступний матч у Лізі чемпіонів ЛАСК проведе проти португальського "Спортінга" 21 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів.

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
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