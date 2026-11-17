Юниорская сборная Украины U19 по футболу уступила Румынии в заключительном туре второго раунда квалификации чемпионата Европы-2027. Единственный мяч соперники забили на 87-й минуте.
О результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Евро-2027 U19. Квалификация, второй раунд. 3-й тур
Румыния U19 – Украина U19 – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Пеллегрини, 87.
В третьем туре второго раунда отбора на Евро-2027 сборная Украины U19 встречалась со сверстниками из Румынии. Судьбу противостояния решил один гол, забитый незадолго до завершения основного времени.
На 87-й минуте нападающий Фернанду Пеллегрини поразил ворота украинской команды и принес румынам победу со счетом 1:0.
До встречи с Румынией украинцы имели максимальные шесть очков после двух туров. Сначала команда одержала волевую победу над Израилем (3:2), а затем минимально обыграла Италию (1:0).
Успех в матче с итальянцами гарантировал сборной Украины место в первой тройке группы, получающей право продолжить борьбу в следующем раунде. Впрочем, поражение от Румынии стало первой потерей очков для "сине-желтых" на этом этапе квалификации.
В другом матче третьего тура Израиль и Италия сыграли вничью 0:0. По итогам группового этапа Украина набрала шесть очков и заняла первое место.
Итоговая турнирная таблица:
Квалификация к юниорскому чемпионату Европы-2027 проходит по обновленному формату. В сезоне-2026/27 УЕФА впервые ввел три раунда отбора вместо двух: первый состоялся весной 2026 года, второй проходит осенью, а третий запланирован на весну 2027-го.
На следующем этапе 28 сборных распределят на семь групп по четыре команды. В финальную часть турнира выйдут победители групп, а также Чехия, принимающая соревнования.
Жеребьевка третьего раунда квалификации запланирована на 10 декабря 2026 года. Финальный турнир чемпионата Европы U19 состоится в Чехии с 18 июня по 1 июля 2027 года.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины U-19 досрочно вышла в следующий раунд отбора Евро-2027.