Сдержали "Шахтер": в УПЛ выбрали главных героев 10 тура

Украинская Премьер-лига определила лучших по итогам 10 тура сезона 2026/27. Лучшим тренером признали Виктора Скрипника из "Зари", а награду лучшего футболиста получил вратарь луганцев Александр Сапутин.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской Премьер-лиги (УПЛ) .

Скрипник опередил тренеров команд-победителей

Лучшим тренером 10-го тура УПЛ эксперты признали наставника "Зари" Виктора Скрипника. Его команда сыграла вничью с действующим чемпионом Украины "Шахтером".

Во время голосования учитывалось мнение 38 экспертов, среди которых были ведущие, комментаторы и специалисты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ Украины.

В тройку лучших тренеров тура также вошли Младен Бартулович, чей "Харьков" победил "Эпицентр" со счетом 2:1 благодаря голу в конце матча и Руслан Костышин. Его "Колос" одолел "Верес" - 2:0.

Сапутин – лучший футболист тура

Награду лучшего футболиста 10-го тура получил вратарь "Зари". В матче против "Шахтера" Александр Сапутин помог команде сохранить ворота нетронутыми.

Второе место в рейтинге занял представитель "Колоса" Антон Салабай, третьим стал Борис Крушинский из "Полесья". В пятерку лучших также попали Николай Михайленко из "Динамо" и Богдан Кушниренко из "Зари".

Символическая сборная 10-го тура УПЛ

В основной состав символической сборной по версии экспертов вошли следующие 11 футболистов:

Вратарь: Александр Сапутин ("Заря").

Защитники: Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко, А. Джордан (оба – "Заря"), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Антон Салабай, Л. Станковски (оба – "Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), С. Кастильо, Рамик Гаджиев (оба – "Харьков").

Нападающий: Игорь Краснопир ("Полесье").

Символическая сборная тура от УПЛ

УПЛ также назвала резерв символической сборной. В него вошли Игорь Пердута ("Заря"), Олег Соколов ("Левый Берег"), Никита Бурда ("Колос"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Александр Пихаленок ("Динамо"), Иван Калюжный ("Харьков"), Владислав Велетень и Леандро Андраде ("Полесье"), а также Карлос Рохас ("Эпицентр").

В общей сложности во время определения лучших в туре эксперты вспоминали 20 футболистов, девять тренеров и 67 кандидатов в символическую сборную.