Отказался от переезда: Будковский признался, почему остался в Украине

Нападающий луганской "Зари" Филипп Будковский рассказал, почему зимой решил не переходить в клуб из Казахстана. Футболист хотел остаться рядом с семьей, однако признался, что из-за войны его дети уже начали прятаться от взрывов.

Отказ от переезда за границу

34-летний форвард отметил, что решил остаться дома, чтобы быть рядом с близкими. В то же время, он признался, что полномасштабная война влияет и на его семью.

"Дети, школа, садик - все здесь. Дома лучше - как говорится, хорошо там, где нас нет. Поэтому решил остаться с семьей. Хотя сейчас дети уже начали прятаться от взрывов... Может, если бы знал, что со временем так на это будут реагировать, то и выбрал бы Казахстан", - рассказал Будковский.

Несмотря на это, нападающий подчеркнул, что не жалеет о своем решении. Он хочет и дальше выступать за "Зарю" и помочь команде достичь поставленных целей.

Будковский в текущем сезоне

В текущем сезоне УПЛ Филипп пока имеет только один гол в семи матчах. Сам нападающий считает, что однозначно ответить на причины такого падения результативности сложно.

"Где-то моментов меньше, где-то, может, я не так открылся, где-то передача не пошла. Эти моменты просматриваешь после игры, анализируешь, учитываешь, чего не хватает. И дай Бог, чтобы в следующих играх удавалось уходить с поля результативным", - отметил Будковский.