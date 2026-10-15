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Футбол 15 октября 2026 · 09:30

"Неликвидный футболист": Будковский рассказал, как от него избавилось"Полесье"

Нападающий признался, что решение о его будущем было принято без полноценного обсуждения
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Неликвидный футболист": Будковский рассказал, как от него избавилось"Полесье"
Будковский был одним из лидеров "Полесья" (Фото: budkivskyi28, Instagram)
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Нападающий Филипп Будковский рассказал об обстоятельствах своего ухода из "Полесья". По словам футболиста, после неудачного еврокубкового дебюта команды ему сообщили о переводе во вторую команду, объяснив это тем, что его нельзя выгодно продать.

Об этом Филипп Будковский рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Неожиданное прощание

По словам Будковского, после вылета "Полесья" от словенской "Олимпии" в квалификации Лиги конференций команда вернулась к подготовке и проводила товарищеские матчи. Нападающий не замечал признаков того, что клуб планирует с ним попрощаться.

"Однажды приезжаю на завтрак, у нас должна быть теория - и мне звонит по телефону вице-президент Тесля. Говорит, что надо приехать в клуб. Я говорю: "Сейчас же теория, тренировки…". А он: "Больше не надо", - вспомнил футболист.

Будковский рассказал, что во время встречи ему было предложено обсудить прекращение сотрудничества. Однако после длительного разговора представители клуба сообщили, что решение уже принято, и отправили нападающего собирать вещи и переходить в "Полесье-2".

Окончательное прощание

Затем футболист начал тренироваться со второй командой. По его словам, в конце концов стороны договорились о расторжении контракта.

"Сказали, что я неликвидный футболист, потому что меня нельзя дальше продать. Так прямо и сказали", - заявил Будковский.

Нападающий считает, что ключевую роль в этом решении сыграли вице-президент клуба и главный тренер Имад Ашур. По мнению футболиста, президента "Полесья" поставили перед фактом, а он был разочарован таким развитием событий.

"Я очень хотел двигаться дальше с "Полисьем". И не скажу, что как-то выпадал или выглядел хуже тех футболистов, которые тогда были на моей позиции", - подчеркнул Будковский.

В полном интервью для Sport RBC.UA Будковский также рассказал об академии "Шахтера", выступлениях за "Зарю", европейском опыте и не только.

Теги: Футбол Полесье
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