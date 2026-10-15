"Неліквідний футболіст": Будківський розповів, як його позбулося "Полісся"

Нападник Пилип Будківський розповів про обставини свого відходу з "Полісся". За словами футболіста, після невдалого єврокубкового дебюту команди йому повідомили про переведення до другої команди, пояснивши це тим, що його не можна вигідно продати.

Неочікуване прощання

За словами Будківського, після вильоту "Полісся" від словенської "Олімпії" у кваліфікації Ліги конференцій команда повернулася до підготовки та проводила товариські матчі. Нападник не помічав ознак того, що клуб планує з ним попрощатися.

"Одного разу приїжджаю на сніданок, у нас мала бути теорія - і мені телефонує віцепрезидент Тесля. Каже, що треба приїхати в клуб. Я кажу: “Зараз же теорія, тренування…”. А він: “Більше не треба", - пригадав футболіст.

Будківський розповів, що під час зустрічі йому запропонували обговорити припинення співпраці. Однак після тривалої розмови представники клубу повідомили, що рішення вже ухвалене, і відправили нападника збирати речі та переходити до "Полісся-2".

Остаточне прощання

Згодом футболіст почав тренуватися з другою командою. За його словами, зрештою сторони домовилися про розірвання контракту.

"Сказали, що я неліквідний футболіст, бо мене не можна далі продати. Так прямо і сказали", - заявив Будківський.

Нападник вважає, що ключову роль у цьому рішенні відіграли тодішній віцепрезидент клубу та головний тренер Імад Ашур. На думку футболіста, президента "Полісся" поставили перед фактом, а він сам був розчарований таким розвитком подій.

"Я дуже хотів рухатися далі з “Поліссям”. І не скажу, що якось випадав або виглядав гірше за тих футболістів, які тоді були на моїй позиції", - наголосив Будківський.