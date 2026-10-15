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Футбол 15 жовтня 2026 · 11:42

Відмовився від переїзду: Будківський зізнався, чому залишився в Україні

Нападник "Зорі" пояснив своє рішення сімейними обставинами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Відмовився від переїзду: Будківський зізнався, чому залишився в Україні
Будківський важко розпочав новий сезон (Фото: ukrpremierleague, Instagram)
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Нападник луганської "Зорі" Пилип Будківський розповів, чому взимку вирішив не переходити до клубу з Казахстану. Футболіст хотів залишитися поруч із родиною, однак зізнався, що через війну його діти вже почали ховатися від вибухів.

Про це Пилип Будківський розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Відмова від переїзду за кордон

34-річний форвард зазначив, що вирішив залишитися вдома, щоб бути поруч із близькими. Водночас він зізнався, що повномасштабна війна впливає і на його родину.

"Діти, школа, садок - усе тут. Вдома краще - як кажуть, добре там, де нас нема. Тому вирішив залишитися з сім’єю. Хоча зараз діти вже почали ховатися від вибухів… Може, якби знав, що згодом так на це реагуватимуть, то й вибрав би Казахстан", - розповів Будківський.

Попри це, нападник наголосив, що не шкодує про своє рішення. Він хоче й надалі виступати за "Зорю" та допомогти команді досягти поставлених цілей.

Будківський в поточному сезоні

В поточному сезоні УПЛ Пилип поки що має лише один гол в семи матчах. Сам нападник вважає, що однозначно відповісти на причини такого падіння результативності складно.

"Десь моментів менше, десь, може, я не так відкрився, десь передача не пішла. Ці моменти переглядаєш після гри, аналізуєш, враховуєш, чого не вистачає. І дай Боже, щоб у наступних іграх вдавалося йти з поля результативним", - зазначив Будківський.

Раніше ми повідомляли, що Будківський також розповів, як від нього позбулися в "Поліссі". А повне інтерв'ю нападника про академію "Шахтаря", виступи за "Зорю", європейський досвід і не тільки - читайте за посиланням.

Теги: Футбол
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