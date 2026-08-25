Большой куш для "Арсенала": саудовский клуб нацелился на звезду чемпионов

Лондонский "Арсенал" находится на продвинутой стадии переговоров с саудовским клубом "Аль-Хиляль" о продаже Габриэла Мартинелли. Сумма трансфера вингера может превысить 50 млн. фунтов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Главный тренер "пушкарей" Микель Артета четко дал понять вингеру, что тот не входит в его планы на новый сезон. Накануне бразилец оказался вне заявки на стартовый матч Премьер-лиги против "Ковентри", в котором лондонцы одержали победу со счетом 3:0.
Ситуация вокруг игрока вызвала негодование у легенды клуба Иана Райта.
"То, как сейчас поступают с Мартинелли, заставляет меня чувствовать себя неловко. Я понимаю, что клуб может хотеть его продаж, но есть правильные пути для этого. Все должно происходить с уважением к игроку и его желаниям", - отметил Райт.
Обсуждения между клубами существенно активизировались в течение последних 24 часов. "Аль-Хиляль" предлагает вингеру оклад, значительно превышающий его текущую зарплату в "Арсенале" (180 000 фунтов в неделю).
Ранее Мартинелли уже отклонил вариант с переходом в турецкий "Галатасарай", поэтому окончательное решение о переезде на Ближний Восток остается за самим футболистом. Соглашение бразильца с лондонцами подходит к концу в конце сезона.
В прошлом сезоне Мартинелли провел 53 матча во всех турнирах и забил 11 голов, помог "Арсеналу" завоевать чемпионский титул АПЛ.
Ранее мы сообщали, что "Тоттенхэм" согласовал трансфер вингера "Манчестер Сити" за 99 млн евро.