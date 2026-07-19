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Футбол 19 июля 2026 · 16:21

Буду болеть за Аргентину: экс-нападающий "Динамо" поделился прогнозом на финал ЧМ-2026

Бывший футболист киевского клуба и сборной Украины верит в команду Лионеля Месси
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Буду болеть за Аргентину: экс-нападающий "Динамо" поделился прогнозом на финал ЧМ-2026
Артём Кравец (фото: ФК "Динамо" Киев)

Сегодня в американском Ист-Резерфорде состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года. За титул сильнейшей команды будут соревноваться сборные Испании и Аргентины.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец в эксклюзивном комментарии для Sport RBC.UA поделился соображениями по поводу финального матча.

Кто фаворит по мнению Артема Кравца

У 37-летнего футболиста нет особых ожиданий относительно финальной игры, однако отдает симпатии аргентинской команде. Правда, сборная Испании, по мнению Кравца, может победить в этом матче, если сложится одно важное обстоятельство.

"У меня нет ожиданий. Буду болеть за Аргентину, просто потому что мне нравится эта сборная больше, чем Испания. Если Испания забьет первой, то они выиграют эту игру", – отметил Артем Кравец.

Путь Аргентины к финалу

На ЧМ-2026 аргентинская команда попала в группу J, в которой противостояла командам Австрии, Алжира и Иордании. Собирав урожай с трех побед, Аргентина набрала 9 очков и с первого места прошла в плей-офф.

В 1/16 финала бело-голубые выбили из соревнований команду Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 справились со сборной Египта (3:2). В четвертьфинале остановить аргентинцев не смогла Швейцария (3:1), а в полуфинале подопечные Лионеля Скалони одолели Англию (2:1).

Путь Испании к финалу

Команда Луиса де ла Фуэнте попала в группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. После ничьей (0:0) из Кабо-Верде, испанцы выиграли у Саудовской Аравии и Уругвая и вышли в плей-офф. В 1/16 была разбита Австрия (3:0), в 1/8 с минимальным счётом 1:0 испанцы победили Португалию.

В четвертьфинале "Фурия Роха" одолела команду Бельгии (2:1), а в полуфинале прошла Францию (2:0).

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Теги: ЧМ 2026 Футбол Сборная Испании Сборная Аргентины
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ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
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