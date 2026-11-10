Украинский легкоатлет прервал 16-летнюю паузу и завоевал серебро Юношеской Олимпиады

Виталий Тарасюк стал серебряным призером Юношеских Олимпийских игр-2026 в спортивной ходьбе на 5000 метров. Для Украины это первая награда в легкой атлетике на соревнованиях в Дакаре и возвращение на пьедестал по этой дисциплине после 16-летнего перерыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Тарасюк завоевал серебро в спортивной ходьбе: кто опередил украинца

В финале соревнований среди юношей Тарасюк преодолел дистанцию 5000 метров в 20 минут 55,54 секунды. Этот результат принес украинскому второе место и серебряную медаль.

Победу одержал представитель Испании Габриэль Гонсалес со временем 20:41,36. Третьим финишировал японец Футо Абе – 21:09,22.

Для украинской спортивной ходьбы первая медаль Юношеских Олимпийских игр с 2010 года. Тогда на дебютном турнире в Сингапуре Игорь Лященко стал чемпионом по соревнованиям на дистанции 10 000 метров.

Кто такой Виталий Тарасюк: рекордсмен Украины и призер ЕЮОФ

Виталий Тарасюк родился 30 ноября 2009 года. Он представляет Староконстантиновскую детско-юношескую спортивную школу и тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Владимира Гоняка.

Тарасюк считается одним из самых перспективных молодых украинских скороходов. Он регулярно обновляет национальные рекорды в возрастных категориях U16 и U18, а также более 20 побед на всеукраинских соревнованиях среди юношей и юниоров.

В 2025 году Виталий уже поднимался на международный пьедестал: на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье он завоевал бронзу на дистанции 5000 метров с результатом 20:55,71.

В июле 2026 года на чемпионате Украины среди юниоров во Львове спортсмен установил рекорд Украины U18 по спортивной ходьбе на 5000 метров – 20:41,12.

У Украины уже четыре медали Юношеской Олимпиады-2026

Серебро Тарасюка стало четвёртой наградой сборной Украины на Играх в Дакаре. В наработке команды теперь одно золото, два серебра и одна бронза.

Первым украинским чемпионом соревнований стал дзюдоист Хазар Гейдаров. Бронзовую награду в пляжной борьбе завоевал Никита Кузьменко, а еще одно серебро сегодня завоевала фехтовальщица Алина Дмитрук.

Юношеские Олимпийские игры-2026 в Сенегале продлятся до 13 ноября.