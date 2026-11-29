Украинский нападающий Артем Степанов стал одним из главных героев матча 14 тура чемпионата Нидерландов. В выездном поединке против "Ден Гаага" 19-летний футболист оформил первый дубль во взрослой клубной карьере и помог "Утрехту" одержать победу со счетом 4:3.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Степанов забил два гола

Украинец в третий раз подряд вышел в стартовом составе "Утрехта".

Гости быстро открыли счет: уже на шестой минуте Нордин Амрабат вывел команду вперед. Впрочем, через минуту Янник Эдуардо восстановил равновесие.

На 42-й минуте свое слово сказал Степанов. Йоанн Катлин отдал передачу украинцу, завершившему атаку точным ударом и сделав счет 2:1 в пользу "Утрехта".

После перерыва гости продолжили забивать. На 48-й минуте Катлин увеличил их преимущество, но уже на 52-й Эван Ротье сократил отставание хозяев.

Лишь через две минуты Степанов снова отличился.

На 54-й минуте украинский нападающий замкнул головой передачу Пера Клоостербура и оформил дубль. Счет стал 4:2.

Семь голов и напряженная концовка

"Ден Гааг" не прекратил борьбу даже после пропущенного четвертого мяча.

На 66-й минуте Эдуардо забил второй раз и сократил отставание до минимума.

Хозяева пытались спасти матч, но футболисты "Утрехта" сохранили преимущество до финального свистка.

На 68-й минуте Степанов получил желтую карточку, а на 78-й был заменен.

"Ден Гааг" – "Утрехт" – 3:4 (1:2)

Голы: Эдуардо (7, 66), Роттье (52) – Амрабат (6), Степанов (42, 54), Катлин (48).

Первый дубль и место среди лучших бомбардиров

Для Артема Степанова два мяча в ворота "Ден Гаага" стали первым дублем на взрослом клубном уровне в официальных матчах.

Украинец довел количество голов в текущем чемпионате Нидерландов до восьми. Для этого ему понадобилось 11 матчей.

Благодаря такой результативности Степанов находится на 7 месте среди лучших бомбардиров Эредивизи.

Кроме личного достижения украинца победа стала важной для его клуба. "Утрехт" прервал серию из трех подряд поражений в чемпионате.