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Футбол 20 октября 2026 · 18:58

Украинская бригада судей будет работать на матче Лиги Европы между клубами Бельгии и Израиля

Главным арбитром встречи третьего тура в Дюссельдорфе будет Николай Балакин
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская бригада судей будет работать на матче Лиги Европы между клубами Бельгии и Израиля
Украинские арбитры будут работать в Лиге Европы (Фото: УАФ)

Украинские арбитры получили назначение на матч третьего тура Лиги Европы между бельгийским "Унион Сент-Жиллуаз" и израильским "Хапоэлем". Встреча состоится 22 октября в Германии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Балакин возглавит украинскую бригаду арбитров

Главным арбитром матча между "Унион Сент-Жиллуаз" и "Хапоэлем" назначен Николай Балакин. На линиях ему помогут Алексей Беркут и Виктор Матяш, а обязанности четвертого судьи будет исполнять Дмитрий Панчишин.

За работу системы видеоповторов VAR будут отвечать итальянец Михаэль Фаббри и украинец Виктор Копиевский.

Когда состоится матч Лиги Европы

Поединок третьего тура Лиги Европы между Унион Сент-Жиллуаз и Хапоэлем запланирован на 22 октября. Матч примет стадион "Дюссельдорф Арена" в немецком Дюссельдорфе.

Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что следующий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо".

Теги: Футбол Лига Европы
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