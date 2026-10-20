Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги Європи між клубами Бельгії та Ізраїлю

Українські арбітри отримали призначення на матч третього туру Ліги Європи між бельгійським "Уніон Сент-Жиллуаз" та ізраїльським "Хапоелем". Зустріч відбудеться 22 жовтня в Німеччині.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Українську асоціацію футболу.
Головним арбітром матчу між «"Уніон Сент-Жиллуаз" та "Хапоелем" призначено Миколу Балакіна. На лініях йому допомагатимуть Олексій Беркут та Віктор Матяш, а обов’язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Панчишин.
За роботу системи відеоповторів VAR відповідатимуть італієць Міхаель Фаббрі та українець Віктор Копієвський.
Поєдинок третього туру Ліги Європи між "Уніон Сент-Жиллуаз" та "Хапоелем" запланований на 22 жовтня. Матч прийматиме стадіон "Дюссельдорф Арена" в німецькому Дюссельдорфі.
Початок зустрічі - о 19:45 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що наступний матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо".