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Футбол 20 жовтня 2026 · 18:58

Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги Європи між клубами Бельгії та Ізраїлю

Головним арбітром зустрічі третього туру в Дюссельдорфі буде Микола Балакін
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги Європи між клубами Бельгії та Ізраїлю
Українські арбітри працюватимуть в Лізі Європи (Фото: УАФ)

Українські арбітри отримали призначення на матч третього туру Ліги Європи між бельгійським "Уніон Сент-Жиллуаз" та ізраїльським "Хапоелем". Зустріч відбудеться 22 жовтня в Німеччині.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Українську асоціацію футболу.

Балакін очолить українську бригаду арбітрів

Головним арбітром матчу між «"Уніон Сент-Жиллуаз" та "Хапоелем" призначено Миколу Балакіна. На лініях йому допомагатимуть Олексій Беркут та Віктор Матяш, а обов’язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Панчишин.

За роботу системи відеоповторів VAR відповідатимуть італієць Міхаель Фаббрі та українець Віктор Копієвський.

Коли відбудеться матч Ліги Європи

Поєдинок третього туру Ліги Європи між "Уніон Сент-Жиллуаз" та "Хапоелем" запланований на 22 жовтня. Матч прийматиме стадіон "Дюссельдорф Арена" в німецькому Дюссельдорфі.

Початок зустрічі - о 19:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що наступний матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо".

Теги: Футбол Ліга Європи
Головні матчі
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Ліверпуль - : - Вільярреал
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Штутгарт - : - Атлетіко
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