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Футбол 05 октября 2026 · 08:31

Украина объявила заявку на матч против Венгрии: кто сыграет за "сине-желтых"

В официальный список украинской сборной вошли 23 футболиста, но семеро исполнителей не попали в заявку на игру.
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украина объявила заявку на матч против Венгрии: кто сыграет за "сине-желтых"
Состав сборной Украины претерпевает изменения по сравнению с предыдущим матчем (фото: Дан Балашов)
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Сборные Украины и Венгрии определились с заявками на очный матч. Главный тренер украинской команды включил в список 23 футболистов, в то время как сразу семь игроков не смогут принять участие в этой игре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УАФ.

Кто попал в заявку на матч Украина – Венгрия

Андреа Мальдера сможет рассчитывать на четырех нападающих: Роман Яремчук, Матвей Пономаренко, Владислав Ванат и Игорь Краснопир имеют возможность сыграть в этом матче.

Отмечаем и присутствие в заявке дебютантов сборной: Ивана Варфоломеева, Максима Хланя и Александра Драмбаева.

Украина объявила заявку на матч против Венгрии: кто сыграет за &quot;сине-желтых&quot;
Заявка сборной Украины на матч против Венгрии (фото: УАФ)

Кто пропустит матч

В то же время вне заявки на поединок остались семь футболистов. Это Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Таким образом, в составе украинской команды на матч против венгров остался один номинальный левый защитник – Александр Драмбаев. Также существенны потери в центре поля, где не будет Судакова и Шапаренко. Не сыграет и автор пока единственного мяча сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций Даниил Сикан – его точный удар принес украинцам победу над Венгрией в матче 1-го тура.

Читайте также, где и когда смотреть матч Лиги наций Украина – Венгрия.

Теги: Футбол Лига наций
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Лига наций 5 октября 21:45
Украина - : - Венгрия
Лига наций 5 октября 21:45
Италия - : - Турция
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Франция - : - Бельгия
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