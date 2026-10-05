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Футбол 05 жовтня 2026 · 08:31

Україна оголосила заявку на матч проти Угорщини: хто зіграє за "синьо-жовтих"

До офіційного списку української збірної увійшли 23 футболісти, але семеро виконавців не потрапили до заявки на гру.
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Україна оголосила заявку на матч проти Угорщини: хто зіграє за "синьо-жовтих"
Склад збірної України зазнає змін у порівнянні із попереднім матчем (фото: Дан Балашов)
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Збірні України та Угорщини визначилися із заявками на очний матч. Головний тренер української команди включив до списку 23 футболістів, тоді як одразу семеро гравців не зможуть взяти участь у цій грі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на УАФ.

Хто потрапив до заявки на матч Україна – Угорщина

Андреа Мальдера зможе розраховувати одразу на чотирьох нападників: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат та Ігор Краснопір мають можливість зіграти у цьому матчі.

Відзначаємо і присутність у заявці дебютантів збірної: Івана Варфоломєєва, Максима Хланя та Олександра Драмбаєва.

Україна оголосила заявку на матч проти Угорщини: хто зіграє за &quot;синьо-жовтих&quot;
Заявка збірної України на матч проти Угорщини (фото: УАФ)

Хто пропустить матч

Водночас поза заявкою на поєдинок залишилися семеро футболістів. Це Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Таким чином, у складі української команди на матч проти угорців залишився один номінальний лівий захисник – це Олександр Драмбаєв. Також суттєвими є втрати у центрі поля, де не буде Судакова та Шапаренка. Не зіграє і автор поки що єдиного м'яча збірної України у цьогорічному розіграші Ліги націй Данило Сікан – сме його влучний удар приніс українцям перемогу над Угорщиною у матчі 1-го туру.

Читайте також, де і коли дивитися матч Ліги націй Україна – Угорщина.

Теги: Футбол Ліга націй
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Ліга націй 5 жовтня 21:45
Україна - : - Угорщина
Ліга націй 5 жовтня 21:45
Італія - : - Туреччина
Ліга націй 5 жовтня 21:45
Франція - : - Бельгія
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