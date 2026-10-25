Тутеров получил игровое время в матче АПЛ: как сыграл "Сандерленд" против "Лидса"

В воскресенье, 25 октября, "Сандерленд" принимал "Лидс" в восьмом туре английской Премьер-лиги. Поединок завершился без забитых мячей, а украинский вингер хозяев Тимур Тутеров вышел на замену во втором тайме и имел возможность отличиться.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ход матча

В первом тайме один из лучших моментов открыть счет имел нападающий хозяев Брайан Бробби. Он воспользовался ошибкой защитника "Лидса", однако голкипер гостей Джеймс Траффорд сумел отразить удар.

После перерыва "Сандерленд" продолжил искать возможности взятия ворот. Опасно пробивал Нильсон Ангуло, однако Траффорд снова спас свою команду.

Гости тоже создавали моменты. Голкипер хозяев Робин Руфс отразил удары Ао Танаки и Доминика Калверта-Льюина, а в конце встречи справился с попыткой Шона Лонгстаффа.

Несмотря на попытки обеих команд, счет в матче так и не был открыт.

Как сыграл Тутеров

21-летний украинский вингер начал поединок на скамейке запасных. На 65-й минуте главный тренер "Сандерленда" Режис Ле Бри выпустил его вместо Брайана Бробби.

На 83-й минуте Тутеров получил мяч в штрафной соперника и нанес удар по воротам, однако защитник "Лидса" заблокировал попытку украинца.

Таким образом, Вингер провел на поле заключительные 25 минут основного времени встречи, но результативными действиями не отличился.

Напомним, в предыдущем матче Лиги Европы против польского "Леха" Тутеров забил свой дебютный гол за основную команду "Сандерленда".

Ничья с "Лидсом" позволила хозяевам прервать серию из четырех поражений подряд в английской Премьер-лиге.

"Сандерленд" – "Лидс" – 0:0