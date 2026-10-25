"Брентфорд" без Ярмолюка не смог победить "Халл Сити": как завершился матч АПЛ

"Брентфорд", за который выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, сыграл вничью с "Халл Сити" в восьмом туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, а украинец не принял участия в поединке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

Хозяева активнее начали встречу и в середине первого тайма получили возможность выйти вперед.

На 23-й минуте защитник гостей Аарон Гики нарушил правила против Тима Ироегбунама в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, уверенно реализовавшего Оливер Макберни.

До перерыва Брентфорд так и не сумел восстановить равновесие, однако после отдыха гости начали действовать активнее.

На 63-й минуте Игор Тиаго отдал результативную передачу на Данго Уаттара, который точным ударом сравнял счет.

К концу матча обе команды пытались вырвать победу. Гости создали несколько опасных моментов, однако больше забить не смогли.

Почему не сыграл Ярмолюк

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк пропустил встречу из-за дисквалификации после удаления в предыдущем туре АПЛ против "Ливерпуля".

Тогда украинец получил прямую красную карточку в конце первого тайма за удар головой защитника соперников Жереми Жаке. Арбитр принял решение после просмотра видеоповтора.

Из-за трехматчевой дисквалификации Ярмолюк также пропустит кубковый поединок против "Сандерленда" и встречу чемпионата с "Ноттингем Форест".

Ожидается, что полузащитник сможет вернуться на поле 8 ноября в матче АПЛ против "Брайтона".

"Галл Сити" – "Брентфорд" – 1:1 (1:0) Голы: Макберни, 24 (пен.) – Уаттара, 63.