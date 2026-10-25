Тутєров отримав ігровий час у матчі АПЛ: як зіграв "Сандерленд" проти "Лідса"

У неділю, 25 жовтня, "Сандерленд" приймав "Лідс" у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився без забитих м'ячів, а український вінгер господарів Тимур Тутєров вийшов на заміну в другому таймі та мав можливість відзначитися.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід матчу

У першому таймі одну з найкращих нагод відкрити рахунок мав нападник господарів Браян Броббі. Він скористався помилкою захисника "Лідса", однак голкіпер гостей Джеймс Траффорд зумів відбити удар.

Після перерви "Сандерленд" продовжив шукати можливості для взяття воріт. Небезпечно пробивав Нільсон Ангуло, проте Траффорд знову врятував свою команду.

Гості також створювали моменти. Голкіпер господарів Робін Руфс відбив удари Ао Танаки та Домініка Калверта-Льюїна, а наприкінці зустрічі впорався зі спробою Шона Лонгстаффа.

Попри намагання обох команд, рахунок у матчі так і не було відкрито.

Як зіграв Тутєров

21-річний український вінгер розпочав поєдинок на лаві запасних. На 65-й хвилині головний тренер "Сандерленда" Режіс Ле Брі випустив його замість Браяна Броббі.

На 83-й хвилині Тутєров отримав м'яч у штрафному майданчику суперника та завдав удару по воротах, однак захисник "Лідса" заблокував спробу українця.

Таким чином, вінгер провів на полі заключні 25 хвилин основного часу зустрічі, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, у попередньому матчі Ліги Європи проти польського "Леха" Тутєров забив свій дебютний гол за основну команду "Сандерленда".

Нічия з "Лідсом" дозволила господарям перервати серію з чотирьох поспіль поразок в англійській Прем'єр-лізі.

"Сандерленд" – "Лідс" – 0:0