rbc.ua
UA | RU
Суббота, 31 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Это воплощение детских мечт": звезда "Шахтера" отреагировал на вызов в сборную Бразилии
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 31 октября 2026 · 12:47

"Это воплощение детских мечт": звезда "Шахтера" отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Алиссон впервые в карьере получил приглашение в национальную команду и признался, что до сих пор не может полностью поверить в это событие
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это воплощение детских мечт": звезда "Шахтера" отреагировал на вызов в сборную Бразилии
Алиссон впервые получил вызов в селесао (Фото: ФК "Шахтер")

Вингер донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана поделился эмоциями от первого вызова в национальную сборную Бразилии. Футболист назвал это исполнением детской мечты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Алиссона официальному сайту ФК "Шахтер".

Вызов в сборную как осуществление детской мечты

Вингер "Шахтера" рассказал, что очень счастлив и мотивирован после получения первого вызова в сборную Бразилии. По словам футболиста, попасть в главную команду страны - мечту, сопровождающую практически каждого бразильского мальчика с первых шагов в футболе.

"Это воплощение детских мечт! Каждый бразильский мальчик, впервые затрагивающий мяч, мечтает в конце концов оказаться в главной команде страны", - поделился эмоциями игрок.

В то же время Алиссон подчеркнул, что полностью сосредоточен на "Шахтере". До международной паузы донецкой команде предстоит провести еще два матча, в которых вингер хочет выложиться на максимум.

Футболист рассказал, ожидал ли приглашения

Алиссон отметил, что знал о своем пребывании в расширенном списке кандидатов в сборную Бразилии. Однако официальный вызов все равно стал для него особым моментом, ведь до последнего не было уверенности, что он получит приглашение.

"Да, я ожидал, надеялся, однако не мог быть уверен. И я до сих пор не могу в это поверить в какой-то степени. Тем более в мгновение, когда я об этом узнал, это казалось мечтой, как сон. Однако даже если бы меня ущипнули, я бы не проснулся - это была мечта наяву".

С кем сборная Бразилии сыграет во время международной паузы

Во время ближайшего международного окна бразильская национальная команда проведет два товарищеских поединка. 14 ноября подопечные Карло Анчелотти встретятся со сборной Японии, а 17 ноября сыграют против Сингапура.

Для Алиссона Сантаны эти матчи могут стать первыми в составе главной команды Бразилии.

Ранее мы рассказывали, что Алиссон отпраздновал вызов в сборную Бразилии, сделав дубль в матче против "Оболони".

Теги: Футбол Шахтер Сборная Бразилии
Главные матчи
УПЛ 31 октября 13:00
Верес - : - Черноморец
АПЛ 31 октября 14:30
Челси - : - Манчестер Юнайтед
Ла Лига 31 октября 15:00
Леванте - : - Атлетико
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек Хет-трик Лунделля и разгром в Калгари: результаты НХЛ Хет-трик Лунделля и разгром в Калгари: результаты НХЛ Ягупова возглавила список: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2027 Ягупова возглавила список: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2027
Мнения
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"