"Это воплощение детских мечт": звезда "Шахтера" отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Алиссона официальному сайту ФК "Шахтер" .

Вызов в сборную как осуществление детской мечты

Вингер "Шахтера" рассказал, что очень счастлив и мотивирован после получения первого вызова в сборную Бразилии. По словам футболиста, попасть в главную команду страны - мечту, сопровождающую практически каждого бразильского мальчика с первых шагов в футболе.

"Это воплощение детских мечт! Каждый бразильский мальчик, впервые затрагивающий мяч, мечтает в конце концов оказаться в главной команде страны", - поделился эмоциями игрок.

В то же время Алиссон подчеркнул, что полностью сосредоточен на "Шахтере". До международной паузы донецкой команде предстоит провести еще два матча, в которых вингер хочет выложиться на максимум.

Футболист рассказал, ожидал ли приглашения

Алиссон отметил, что знал о своем пребывании в расширенном списке кандидатов в сборную Бразилии. Однако официальный вызов все равно стал для него особым моментом, ведь до последнего не было уверенности, что он получит приглашение.

"Да, я ожидал, надеялся, однако не мог быть уверен. И я до сих пор не могу в это поверить в какой-то степени. Тем более в мгновение, когда я об этом узнал, это казалось мечтой, как сон. Однако даже если бы меня ущипнули, я бы не проснулся - это была мечта наяву".

С кем сборная Бразилии сыграет во время международной паузы

Во время ближайшего международного окна бразильская национальная команда проведет два товарищеских поединка. 14 ноября подопечные Карло Анчелотти встретятся со сборной Японии, а 17 ноября сыграют против Сингапура.

Для Алиссона Сантаны эти матчи могут стать первыми в составе главной команды Бразилии.