rbc.ua
UA | RU
Четверг, 20 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Третье пришествие в "Барселону": звезда сборной Португалии присоединился к каталонцам, несмотря на курьез с презентацией
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 августа 2026 · 20:26

Третье пришествие в "Барселону": звезда сборной Португалии присоединился к каталонцам, несмотря на курьез с презентацией

Канселу подписал полноценный контракт с чемпионами Испании
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Третье пришествие в "Барселону": звезда сборной Португалии присоединился к каталонцам, несмотря на курьез с презентацией
Жоау Канселу официально в "Барселоне" (фото: ФК "Барселона")

Именитый защитник сборной Португалии Жоау Канселу снова стал игроком "Барселоны". Ради возвращения в каталонский гранд 32-летний футболист досрочно покинул предыдущий клуб.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба.

Достался "Барселоне" бесплатно

Каталонский клуб официально объявил о возвращении португальского защитника. Канселу подписал с чемпионами Испании контракт до 30 июня 2029 года.

Перед переходом 32-летний футболист досрочно разорвал соглашение с саудовским "Аль-Хилялем", поэтому "Барселона" получила опытного исполнителя бесплатно.

Для Канселу это уже третий приход в каталонский гранд. Впервые он выступал за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Сити" в сезоне-2023/24. В январе 2026 года португалец во второй раз присоединился к команде - на этот раз на правах аренды из "Аль-Хиляля".

Во второй половине прошлого сезона защитник провел за каталонцев 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативных передачи.

Третье пришествие в &quot;Барселону&quot;: звезда сборной Португалии присоединился к каталонцам, несмотря на курьез с презентацией

Курьез с презентацией

По информации испанских СМИ, Канселу был настроен вернуться именно в "Барселону" и приложил максимум усилий, чтобы трансфер состоялся.

Впрочем, еще до официального оформления сделки португалец оказался в необычной ситуации. Он надеялся выйти на поле "Камп Ноу" и представиться болельщикам перед матчем против каирского "Аль-Ахли" за Кубок Гампера.

Канселу даже переоделся в форму "Барселоны", однако в последний момент ему сообщили, что формальности перехода еще не завершены. Поэтому футболист не мог предстать перед болельщиками и был вынужден вернуться в раздевалку.

Что известно о Жоау Канселе

За свою карьеру португалец также защищал цвета "Бенфики", "Валенсии", "Интера", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Баварии".

За национальную сборную Португалии Канселу провел 73 матча и забил 12 голов.

Ранее мы писали, что "Ювентус" показательно отказался от Трубина ради более дешевой звезды.

Теги: Футбол Чемпионат Испании Барселона
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов Матч завершено
Фенербахче 1:1 Лион
Ла Лига Матч завершено
Атлетико 2:0 Малага
Главные новости
Испанский курс продолжается: "Карпаты" официально подписали звезду УПЛ Испанский курс продолжается: "Карпаты" официально подписали звезду УПЛ Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах "Селтик" разобрал ЛАСК и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов "Селтик" разобрал ЛАСК и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов
Мнения
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер