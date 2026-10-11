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Футбол 11 октября 2026 · 23:31

Судаков забил через две минуты после выхода на поле: украинец помог "Бенфике" победить

Украинский полузащитник отличился первым голом в сезоне в чемпионате Португалии
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Судаков забил через две минуты после выхода на поле: украинец помог "Бенфике" победить
Судаков празднует первый гол в сезоне за "Бенфику" (фото: instagram.com/slbenfica)
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Украинский полузащитник Георгий Судаков отметился голом в матче восьмого тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Виторией Гимарайнш". Футболисту понадобилось всего две минуты после выхода на замену, чтобы поразить ворота соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Гол Судакова

Украинец начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 73-й минуте, заменив Александера Ба.

Уже на 75-й минуте Судаков стал автором второго гола лиссабонцев.

Джанлука Престианни развил атаку левым флангом и отдал передачу Клаудио Эчеверри. Аргентинец нашел в штрафной Судакова, который точным ударом низом отправил мяч в сетку.

Для 24-летнего украинского полузащитника это первый гол в сезоне 2026/27. В последний раз он забивал за "Бенфику" еще 5 декабря 2025 года в поединке против "Спортинга".

Как завершился матч "Бенфики"

К выходу Судакова лиссабонцы уже вели в счете благодаря голу Самуэля Даля на 24-й минуте.

Меткий удар украинца позволил хозяевам укрепить преимущество и спокойно довести встречу до победы.

Другой украинский футболист "Бенфики", вратарь Анатолий Трубин, провел весь матч на скамейке запасных.

"Бенфика" – "Витория Гимарайнш" – 2:0

Голы: Даль, 24, Судаков, 75.

Судаков впервые вышел на поле после травмы, полученной в матче против Северной Ирландии.

Теги: Бенфика
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