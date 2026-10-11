rbc.ua
UA | RU
Неділя, 11 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 11 жовтня 2026 · 23:31

Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти

Український півзахисник відзначився першим голом у сезоні у чемпіонаті Португалії
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти
Судаков святкує перший гол у сезоні за "Бенфіку" (фото: instagram.com/slbenfica)
Add as a preferred source on Google

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився голом у матчі восьмого туру чемпіонату Португалії між "Бенфікою" та "Віторією Гімарайнш". Футболісту знадобилося лише дві хвилини після виходу на заміну, щоб вразити ворота суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Гол Судакова

Українець розпочав зустріч на лаві запасних і з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Александера Ба.

Уже на 75-й хвилині Судаков став автором другого гола лісабонців.

Джанлука Престіанні розвинув атаку лівим флангом та віддав передачу Клаудіо Ечеверрі. Аргентинець знайшов у штрафному майданчику Судакова, який точним ударом низом відправив м'яч у сітку.

Для 24-річного українського півзахисника це перший гол у сезоні-2026/27. Востаннє він забивав за "Бенфіку" ще 5 грудня 2025 року в поєдинку проти "Спортінга".

Як завершився матч "Бенфіки"

До виходу Судакова лісабонці вже вели в рахунку завдяки голу Самуеля Даля на 24-й хвилині.

Влучний удар українця дозволив господарям зміцнити перевагу та спокійно довести зустріч до перемоги.

Інший український футболіст "Бенфіки", воротар Анатолій Трубін, провів увесь матч на лаві запасних.

"Бенфіка" – "Віторія Гімарайнш" – 2:0

Голи: Даль, 24, Судаков, 75.

Судаков вперше вийшов на поле після травми, отриманої у матчі проти Північної Ірландії.

Теги: Бенфика
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Камбек "Буковини" та порятунок на останніх хвилинах: "Полісся" втратило очки в УПЛ Камбек "Буковини" та порятунок на останніх хвилинах: "Полісся" втратило очки в УПЛ Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти Вилучення та три голи за 13 хвилин: "Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль" на "Енфілді" Вилучення та три голи за 13 хвилин: "Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль" на "Енфілді"
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор