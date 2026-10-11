Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився голом у матчі восьмого туру чемпіонату Португалії між "Бенфікою" та "Віторією Гімарайнш". Футболісту знадобилося лише дві хвилини після виходу на заміну, щоб вразити ворота суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Гол Судакова

Українець розпочав зустріч на лаві запасних і з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Александера Ба.

Уже на 75-й хвилині Судаков став автором другого гола лісабонців.

Джанлука Престіанні розвинув атаку лівим флангом та віддав передачу Клаудіо Ечеверрі. Аргентинець знайшов у штрафному майданчику Судакова, який точним ударом низом відправив м'яч у сітку.

Для 24-річного українського півзахисника це перший гол у сезоні-2026/27. Востаннє він забивав за "Бенфіку" ще 5 грудня 2025 року в поєдинку проти "Спортінга".

Як завершився матч "Бенфіки"

До виходу Судакова лісабонці вже вели в рахунку завдяки голу Самуеля Даля на 24-й хвилині.

Влучний удар українця дозволив господарям зміцнити перевагу та спокійно довести зустріч до перемоги.

Інший український футболіст "Бенфіки", воротар Анатолій Трубін, провів увесь матч на лаві запасних.

"Бенфіка" – "Віторія Гімарайнш" – 2:0

Голи: Даль, 24, Судаков, 75.