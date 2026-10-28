Скандальный экс-вингер "Шахтера" после мобилизации нашел новый клуб за границей

Украинский футболист Владислав Вакула, летом попавший в центр подготовки ВСУ после задержания представителями ТЦК, всплыл в заявке клуба из Болгарии.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Болгарского футбольного союза.
Информация о регистрации воспитанника украинского футбола в составе клуба "Фратрия" появилась на официальном сайте Болгарского футбольного союза и профильном портале Transfermarkt. Игрок уже успел дебютировать за новую команду, выйдя на замену на 76-й минуте матча Второй лиги против "Монтаны".
Последней командой Вакулы была луганская "Заря", которую он покинул в июле 2026 года в статусе свободного агента. В августе футболиста задержали представители ТЦК на железнодорожном вокзале во Львове. После прохождения военно-врачебной комиссии его направили в учебный центр для военной подготовки.
Несмотря на это, 26 октября Вакула официально заключил соглашение с "Фратрией". Детали контракта и условия выезда за границу пока неизвестны. В составе болгарской команды уже выступает другой украинский полузащитник Тимур Кораблин, с которым Вакула ранее играл в "Заре" и "Минае".
27-летний вингер известен выступлениями за "Шахтер", "Мариуполь", "Ворсклу", "Десну" и "Полесье", однако его спортивные достижения регулярно сопровождались внефутбольными инцидентами.
В 2021 году его отчислили из "Десны" за нарушение режима, после чего он попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Мариуполе.
Позже игрок покинул "Полесье" из-за конфликтов и драки во время празднования выхода в УПЛ, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за злостное неповиновение полиции.
Новая команда Вакулы, "Фратрия", занимает четвертое место во Второй лиге Болгарии и борется за выход в элитный дивизион.
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