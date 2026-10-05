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Футбол 05 октября 2026 · 14:43

Шищенко рассказал о праздновании исторического разгрома "Динамо": "Выпили по несколько баночек..."

Главный тренер "Буковины" вспомнил эмоции после сенсационного успеха в матче с киевским грандом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шищенко рассказал о праздновании исторического разгрома "Динамо": "Выпили по несколько баночек..."
"Буковина" разбила "Динамо" в историческом матче (фото: ФК "Буковина")
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Главный тренер черновицкой "Буковины" Сергей Шищенко вспомнил историческое противостояние с киевским "Динамо" по возвращении команды в украинскую Премьер-лигу. Наставник признался, какие эмоции испытывали игроки и как отмечали громкий триумф.

Об этом наставник "Буковины" рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

"Это были фантастические эмоции"

Возвращение "Буковины" в элитный дивизион подарило болельщикам немало ярких моментов, однако особое место среди них занимает памятная победа над киевским "Динамо" (3:0) в 4-м туре.

По словам Сергея Шищенко, подобные матчи навсегда вписываются в историю клуба, а передать такие ощущения словами очень сложно.

"Это фантастические эмоции, потому что это первая победа "Буковины" над "Динамо". Конечно, это историческая победа после нашего возвращения. Такие эмоции словами очень тяжело передать, их нужно испытывать", – поделился наставник черновчан.

Шищенко рассказал о праздновании исторического разгрома &quot;Динамо&quot;: &quot;Выпили по несколько баночек...&quot;

Сергей Шищенко после победы над "Динамо" (фото: ФК "Буковина")

Празднование без лишнего пафоса

Несмотря на масштабность успеха и мощную поддержку трибун, длительных празднований команда устраивать не стала. Плотный календарь и необходимость готовиться к следующим поединкам требовали полной концентрации.

На вопрос о том, как отмечали выигрыш, главный тренер ответил максимально лаконично:

"Да никак не праздновали. Ехали домой, выпили по несколько баночек пива – и нужно было готовиться дальше".

Отметим, что после 7-ми туров чемпионата Украины "Буковина" имеет в активе 7 очков и находится в турнирной таблице на 11-й строчке.

Читайте также о результате перенесенного матча 6-го тура УПЛ: "Верес" победил "Кудровку" и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Теги: Футбол УПЛ Буковина Динамо
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