"Эпицентр-Подоляне" неудачно начал выступления в новом розыгрыше волейбольного Кубка вызова. В первом матче 1/32 финала действующий чемпион Украины уступил болгарскому ЦСКА со счетом 1:3 по сетам.

Кубок вызова. 1/32 финала

ЦСКА София (Болгария) – "Эпицентр-Подоляне" (Украина) – 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22).

"Эпицентр-Подоляне" выиграл первый сет, но проиграл матч

Встреча в Софии началась с равной борьбы. Ближе к середине первой партии хозяева площадки вышли вперед с преимуществом в два очка, однако во второй половине сета украинцы перехватили инициативу и сумели одержать победу со счетом 25:19.

Во второй партии ЦСКА быстро захватил преимущество, доведя его до шести очков. "Эпицентру-Подолянам" не удалось отыграться, так что болгары сравняли счет по сетам, выиграв партию 25:20.

Третий сет тоже остался за хозяевами. После равного начала ЦСКА прибавил во второй половине партии и победил. А в четвертом сете болгарская команда захватила лидерство с самого начала и удержала преимущество до завершения встречи.

Самым результативным игроком матча стал представитель украинской команды Даниил Урывкин, набравший 22 очка. В составе ЦСКА лучшие показатели имели Станислав Кулагин (19) и Тодор Костов (13).

Украинский клуб впервые проиграл за почти десять месяцев

Поражение от ЦСКА стало для "Эпицентра-Подолян" первой игровой неудачей почти за десять месяцев. Последний раз команда уступала сопернику в январе 2026 года – тогда украинцы проиграли греческому ПАОКу также в рамках Кубка вызова.

В текущем сезоне действующие чемпионы Украины еще дважды терпели поражение из-за неявки на матче. Это было связано с ситуацией безопасности в стране.

Когда состоится ответный матч

Судьбу противостояния с ЦСКА украинская команда попытается изменить уже в ответном матче. Он состоится в среду, 18 ноября, в 18.30 по киевскому времени.

Следующим соперником "Эпицентра-Подолян" в чемпионате Украины должен стать ГСО Тернополь. Поединок намечен на 26 ноября в 18:00.