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Футбол 05 жовтня 2026 · 14:43

Шищенко розповів про святкування історичного розгрому "Динамо": "Випили по кілька баночок..."

Головний тренер "Буковини" пригадав емоції після сенсаційного успіху в матчі з київським грандом
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Шищенко розповів про святкування історичного розгрому "Динамо": "Випили по кілька баночок..."
"Буковина" розбила "Динамо" в історичному матчі (фото: ФК "Буковина")
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Головний тренер чернівецької "Буковини" Сергій Шищенко пригадав історичне протистояння з київським "Динамо" після повернення команди до української Прем'єр-ліги. Наставник зізнався, які емоції відчували гравці та як насправді відзначали гучний тріумф.

Про це наставник "Буковини" розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

"Це були фантастичні емоції"

Повернення "Буковини" до елітного дивізіону подарувало вболівальникам чимало яскравих моментів, проте особливе місце серед них посідає пам'ятна перемога над київським "Динамо" (3:0) в 4-му турі.

За словами Сергія Шищенка, подібні матчі назавжди вписуються в історію клубу, а передати такі відчуття словами надзвичайно складно.

"Це фантастичні емоції, тому що це перша перемога "Буковини" над "Динамо". Звісно, це історична перемога після нашого повернення. Такі емоції словами дуже важко передати, їх потрібно відчувати", – поділився наставник чернівчан.

Шищенко розповів про святкування історичного розгрому &quot;Динамо&quot;: &quot;Випили по кілька баночок...&quot;

Сергій Шищенко після перемоги над "Динамо" (фото: ФК "Буковина")

Святкування без зайвого пафосу

Попри масштабність успіху та потужну підтримку трибун, тривалих святкувань команда влаштовувати не стала. Щільний календар та необхідність готуватися до наступних поєдинків вимагали повної концентрації.

На запитання про те, як саме відзначали виграш, головний тренер відповів максимально лаконічно:

"Та ніяк не святкували. Їхали додому, випили по кілька баночок пива – і потрібно було готуватися далі".

Зазначимо, що після 7-ми турів чемпіонату України "Буковина" має в активі 7 очок та перебуває в турнірній таблиці на 11-й сходинці.

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Теги: Футбол УПЛ Буковина Динамо
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