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Футбол 24 октября 2026 · 15:41

Еще одна потеря в защите: "Барселона" готовится к Эль Класико без ключевого игрока

Француз пропустил тренировки в общей группе, а Ханси Флик готовится делать ставку на молодежь.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Еще одна потеря в защите: "Барселона" готовится к Эль Класико без ключевого игрока
Французский защитник рискует не попасть даже в заявку (Фото: jkeey4, Instagram)

"Барселона" провела заключительную тренировку перед Эль Класико с "Реалом". Участие в матче Жюля Кунде остается под вопросом, ведь игрок восстанавливается после травмы.

Об этом рассказывает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Mundo Deportivo .

Кунде может пропустить Эль Классико

Во время заключительной тренировки перед встречей с "Реалом" французский защитник Жюль Кунде работал отдельно от партнеров из-за растяжения связи левого голеностопа.

Как сообщил главный тренер каталонцев Ганси Флик, участие футболиста в Эль Класико остается под большим вопросом. Ожидается, что он может не попасть в заявку на поединок.

Ставка на молодежь

Из-за кадровых проблем Ганси Флик пригласил к тренировкам первой команды молодых игроков. В частности, вместе с командой работали центральный защитник Алекс Кампос и 17-летний израильский атакующий полузащитник Ориан Горен.

Последний произвел положительное впечатление на тренера во время предсезонной подготовки и теперь может впервые получить вызов в основную команду на официальный матч. Также в тренировочный процесс первой команды присоединялся нападающий Хамза Абделькарим.

Кто точно пропустит матч с "Реалом"

Кроме Кунде, "Барселона" не сможет рассчитывать на четырех футболистов, имеющих травмы:

  • Данные Ольмо;
  • Эрик Гарсия;
  • Андреас Кристенсен;
  • Руни Барджи.

Итак, перед принципиальным противостоянием с "Реалом" у Флика есть ограниченные возможности для выбора состава, особенно в обороне.

Эль Класико состоится в воскресенье, 25 октября, на Камп Ноу. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что потенциальный оппонент Кунде на левом фланге "Реала" также не сыграет – Винисиуса жестко наказали за инцидент в матче против "Вильярреала".

Теги: Футбол УПЛ Буковина
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