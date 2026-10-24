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Футбол 24 жовтня 2026 · 15:41

Ще одна втрата в захисті: "Барселона" готується до Ель Класіко без ключового гравця

Француз пропустив тренування в загальній групі, натомість Гансі Флік готується робити ставку на молодь
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ще одна втрата в захисті: "Барселона" готується до Ель Класіко без ключового гравця
Французький захисник ризикує не потрапити навіть до заявки (Фото: jkeey4, Instagram)

"Барселона" провела заключне тренування перед Ель Класіко з "Реалом". Участь в матчі Жуля Кунде лишається під питанням, адже гравець відновлюється після травми.

Про це розповідає Sport RBC.UA із посиланням на видання Mundo Deportivo.

Кунде може пропустити Ель Класіко

Під час заключного тренування перед зустріччю з "Реалом" французький захисник Жуль Кунде працював окремо від партнерів через розтягнення зв’язок лівого гомілкостопа.

Як повідомив головний тренер каталонців Гансі Флік, участь футболіста в Ель Класіко залишається під великим питанням. Очікується, що він може не потрапити до заявки на поєдинок.

Ставка на молодь

Через кадрові проблеми Гансі Флік запросив до тренувань першої команди молодих гравців. Зокрема, разом із командою працювали центральний захисник Алекс Кампос і 17-річний ізраїльський атакувальний півзахисник Оріан Горен.

Останній справив позитивне враження на тренера під час передсезонної підготовки та тепер може вперше отримати виклик до основної команди на офіційний матч. Також до тренувального процесу першої команди долучався нападник Хамза Абделькарім.

Хто точно пропустить матч із "Реалом"

Окрім Кунде, "Барселона" не зможе розраховувати на чотирьох футболістів, які мають травми:

  • Дані Ольмо;
  • Ерік Гарсія;
  • Андреас Крістенсен;
  • Руні Барджі.

Отже, перед принциповим протистоянням із "Реалом" Флік має обмежені можливості для вибору складу, особливо в обороні.

Ель Класіко відбудеться в неділю, 25 жовтня, на "Камп Ноу". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що потенційний опонент Кунде на лівому фланзі "Реала" також не зіграє - Вінісіуса жорстко покарали за інцидент в матчі проти "Вільярреала".

Теги: Футбол УПЛ Буковина
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