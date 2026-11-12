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Футбол 12 ноября 2026 · 18:59

Шацких покинул пост в "Азии" и сделал заявление о возвращении в УПЛ

48-летнего тренера не пугает ситуация с безопасностью в Украине
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шацких покинул пост в "Азии" и сделал заявление о возвращении в УПЛ
Максим Шацких (фото: ФК "Пахтакор")

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких завершил работу в Кыргызстане, но не собирается надолго оставаться без футбола. Специалист уже очертил свои дальнейшие планы и высказался о возможности возвращения в украинский чемпионат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Уход после успешного сезона

О прекращении сотрудничества с украинским наставником объявила пресс-служба ФК "Азия". Вместе с Максимом Шацких клуб покинул и весь его украинский тренерский штаб: специалист по физподготовке Виталий Шпанюк, тренер-аналитик Николай Тищенко, тренер вратарей Никита Шквырин и тренер по оборонительной игре Олег Герасимюк.

Шацких возглавил команду в ноябре 2025 года накануне ее дебютного сезона в элитном дивизионе чемпионата Кыргызстана. Под его руководством "Азия" провела 34 матча (19 побед, 8 ничьих, 7 поражений), а в чемпионате финишировала четвертой, отстав от бронзовых медалей всего на одно очко.

Готовность работать в УПЛ

В комментарии изданию "Украинский футбол" специалист подчеркнул, что открыт к переговорам с любым клубом украинской Премьер-лиги, не ограничиваясь только родным для него киевским "Динамо", куда его ранее сватали СМИ.

"Будет конкретное предложение, буду думать. Безопасная ситуация? Ничего не боюсь. У меня же семья в Украине. И жена, и дочери, и зять (полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко, – ред.), и внучка. Как только будет конкретное предложение, беру билет и вылетаю в Украину", – заявил специалист.

Напомним, в качестве футболиста Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 год и шесть раз становился чемпионом Украины.

После завершения игровой карьеры он работал в киевском клубе ассистентом главного тренера Александра Хацкевича, а также возглавлял узбекистанские "Пахтакор" и "Андижан".

Ранее мы писали, что Гвардиола готовится к громкому возвращению из-за ситуации с "Манчестер Юнайтед".

Теги: УПЛ Футбол
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