Шацьких звільнив посаду в "Азії" та зробив заяву про повернення до УПЛ

Колишній футболіст і тренер київського "Динамо" Максим Шацьких завершив роботу в Киргизстані, але не збирається надовго залишатися без футболу. Фахівець уже окреслив свої подальші плани та висловився про можливість повернення до українського чемпіонату.

Відхід після успішного сезону

Про припинення роботи з українським наставником оголосила прес-служба ФК "Азія". Разом із Максимом Шацьких клуб залишив і весь його український тренерський штаб: спеціаліст із фізпідготовки Віталій Шпанюк, тренер-аналітик Микола Тищенко, наставник воротарів Микита Шквирін та тренер із гри в обороні Олег Герасимюк.

Шацьких очолив команду в листопаді 2025 року напередодні її дебютного сезону в елітному дивізіоні Киргизстану. Під його керівництвом "Азія" провела 34 матчі (19 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок), а в чемпіонаті фінішувала четвертою, відставши від бронзових медалей лише на одне очко.

Готовність працювати в УПЛ

У коментарі виданню "Український футбол" фахівець наголосив, що відкритий до перемовин із будь-яким клубом української Прем'єр-ліги, не обмежуючись лише рідним для себе київським "Динамо", куди його раніше сватали ЗМІ.

"Буде конкретна пропозиція, буду думати. Безпекова ситуація? Нічого не боюся. У мене ж сім’я в Україні. І дружина, і доньки, і зять (півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко, – ред.), і внучка. Як тільки буде конкретна пропозиція, беру квиток і вилітаю до України", – заявив фахівець.

Нагадаємо, як футболіст Максим Шацьких виступав за "Динамо" з 1999 по 2009 рік, де шість разів ставав чемпіоном України.

Після завершення ігрової кар'єри він працював у київському клубі асистентом головного тренера Олександра Хацкевича, а також очолював узбецькі "Пахтакор" та "Андіжан".