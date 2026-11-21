Донецкий "Шахтер" назначил бывших футболистов клуба Андрея Тотовицкого и Никиту Шевченко шеф-скаутами академии. Они будут отвечать за поиск перспективных юных игроков, которые смогут пополнить систему подготовки "горняков".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание "Футбол 24".
Новые сотрудники донецкого клуба будут работать над выявлением перспективных футболистов и выбором кандидатов для академии "Шахтера". Их главной задачей станет поиск молодых талантов, которые в будущем смогут развиваться в клубной системе и претендовать на переход к взрослой команде.
Оба специалиста хорошо знакомы со структурой "горняков", ведь раньше выступали за донецкий клуб.
Андрей Тотовицкий является воспитанником академий "Динамо" и "Шахтера". В составе дончан он трижды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок Украины.
Летом футболист объявил о завершении профессиональной карьеры, однако продолжает выступать на любительском уровне за представляющий Ровенщину "Маяк" из Сарн.
Вместе с командой Тотовицкий дошел до 1/8 финала Кубка Украины, где сарненский клуб уступил "Харькову" со счетом 1:2.
33-летний Никита Шевченко также является воспитанником системы "Шахтера". Последним клубом в карьере вратаря была "Александрия", которую он оставил в январе 2026 года.
В настоящее время голкипер находится без клуба, а теперь сосредоточится на скаутской деятельности и поиске перспективных футболистов для академии донецкой команды.
Ранее мы сообщали, что эксочельщик академии "Шахтера" получил руководящий пост в "Динамо".