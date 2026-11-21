Донецкий "Шахтер" назначил бывших футболистов клуба Андрея Тотовицкого и Никиту Шевченко шеф-скаутами академии. Они будут отвечать за поиск перспективных юных игроков, которые смогут пополнить систему подготовки "горняков".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание "Футбол 24" .

Тотовицкий и Шевченко будут заниматься поиском талантов

Новые сотрудники донецкого клуба будут работать над выявлением перспективных футболистов и выбором кандидатов для академии "Шахтера". Их главной задачей станет поиск молодых талантов, которые в будущем смогут развиваться в клубной системе и претендовать на переход к взрослой команде.

Оба специалиста хорошо знакомы со структурой "горняков", ведь раньше выступали за донецкий клуб.

Тотовицкий продолжает играть на любительском уровне

Андрей Тотовицкий является воспитанником академий "Динамо" и "Шахтера". В составе дончан он трижды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок Украины.

Летом футболист объявил о завершении профессиональной карьеры, однако продолжает выступать на любительском уровне за представляющий Ровенщину "Маяк" из Сарн.

Вместе с командой Тотовицкий дошел до 1/8 финала Кубка Украины, где сарненский клуб уступил "Харькову" со счетом 1:2.

Шевченко остался без клуба после ухода из "Александрии"

33-летний Никита Шевченко также является воспитанником системы "Шахтера". Последним клубом в карьере вратаря была "Александрия", которую он оставил в январе 2026 года.

В настоящее время голкипер находится без клуба, а теперь сосредоточится на скаутской деятельности и поиске перспективных футболистов для академии донецкой команды.