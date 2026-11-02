С рекордом и удалением Ярмоленко: "Динамо" разобралось с "Кривбассом"

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

"Кривбасс" – "Динамо" – 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: Пономаренко, 18, Ярмоленко, 43 (пенальти).

Удаление : Ярмоленко, 45+5.

Пономаренко и Ярмоленко обеспечили "Динамо" результат в первом тайме

Хозяева более активно начали встречу и уже в первые минуты создали несколько опасных моментов. Больше всего угрожал воротам Георгия Бущана сенегальский нападающий Сек, который имел несколько случаев открыть счет, в частности выходил лицом к лицу с голкипером, но переиграть его не смог.

"Динамо" постепенно перехватило инициативу и на 18-й минуте провело результативную атаку. Николай Шапаренко отобрал мяч в центре поля, разогнал наступление и отдал передачу Андрею Ярмоленко. Капитан киевлян навесил в штрафную, а Матвей Пономаренко ударом головой отправил мяч в сетку. После просмотра VAR арбитр засчитал гол – 0:1.

На 43-й минуте гости удвоили преимущество. Во время подачи в штрафную "Кривбасса" защитник Виливальд придержал Пономаренко за футболку. Арбитр назначил пенальти, уверенно реализовавшего Ярмоленко.

Этот гол стал для Андрея 125-м в чемпионате Украины. Таким образом, капитан "Динамо" установил абсолютный рекорд УПЛ по количеству забитых мячей.

Ярмоленко получил красную карточку в конце первого тайма

Перед перерывом "Динамо" осталось в меньшинстве. В компенсированное время Джованни грубо сыграл против Александра Тимчика, наступив ему на пятую. Через несколько минут Ярмоленко ответил сопернику ударом по ногам и получил прямую красную карточку.

После изъятия капитана киевляне вынуждены были провести весь второй тайм вдесятером.

"Кривбасс" не смог воспользоваться численным преимуществом

После перерыва хозяева активизировались и пытались сократить отставание. На 58-й минуте опасный дальний удар Лина после рикошета чуть не опустился за воротничок Бущану, однако голкипер "Динамо" спас команду, переведя мяч на угловой.

Всего после перерыва футболисты "Кривбасса" нанесли более десяти ударов, но лишь один из них попал в створ ворот.

На 74-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. После обновления игры криворожцы продолжили атаковать, однако киевляне удержали преимущество и не позволили сопернику забить хотя бы один мяч.

"Динамо" вернулось в тройку лидеров

Благодаря победе киевляне набрали 22 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Кривбасс" с шестью баллами остается на 15-й позиции.

Следующий матч чемпионата "Динамо" проведет против донецкого "Шахтера". Украинское классическое пройдет 8 ноября во Львове.