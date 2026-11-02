З рекордом та вилученням Ярмоленка: "Динамо" розібралось з "Кривбасом"

Українська Премʼєр-ліга, 11-й тур

"Кривбас" - "Динамо" - 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: Пономаренко, 18, Ярмоленко, 43 (пенальті).

Вилучення: Ярмоленко, 45+5.

Пономаренко та Ярмоленко забезпечили "Динамо" результат в першому таймі

Господарі активніше розпочали зустріч і вже в перші хвилини створили кілька небезпечних моментів. Найбільше загрожував воротам Георгія Бущана сенегальський нападник Сек, який мав декілька нагод відкрити рахунок, зокрема виходив віч-на-віч із голкіпером, але переграти його не зміг.

"Динамо" поступово перехопило ініціативу та на 18-й хвилині провело результативну атаку. Микола Шапаренко відібрав м’яч у центрі поля, розігнав наступ і віддав передачу на Андрія Ярмоленка. Капітан киян навісив у штрафний майданчик, а Матвій Пономаренко ударом головою відправив м’яч у сітку. Після перегляду VAR арбітр зарахував гол - 0:1.

На 43-й хвилині гості подвоїли перевагу. Під час подачі до штрафного майданчика "Кривбасу" захисник Вілівальд притримав Пономаренка за футболку. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Ярмоленко.

Цей гол став для Андрія 125-м у чемпіонаті України. Таким чином, капітан "Динамо" встановив абсолютний рекорд УПЛ за кількістю забитих м’ячів.

Ярмоленко отримав червону картку наприкінці першого тайму

Перед перервою "Динамо" залишилося в меншості. У компенсований час Джовані грубо зіграв проти Олександра Тимчика, наступивши йому на п’яту. За кілька хвилин Ярмоленко відповів супернику ударом по ногах і отримав пряму червону картку.

Після вилучення капітана кияни були змушені провести весь другий тайм удесятьох.

"Кривбас" не зміг скористатися чисельною перевагою

Після перерви господарі активізувалися та намагалися скоротити відставання. На 58-й хвилині небезпечний дальній удар Ліна після рикошету ледь не опустився за комірець Бущану, однак голкіпер "Динамо" врятував команду, перевівши м’яч на кутовий.

Загалом після перерви футболісти "Кривбасу" завдали понад десять ударів, але лише один із них влучив у площину воріт.

На 74-й хвилині матч перервали через повітряну тривогу. Після поновлення гри криворіжці продовжили атакувати, проте кияни втримали перевагу та не дозволили супернику забити бодай один м’яч.

"Динамо" повернулося до трійки лідерів

Завдяки перемозі кияни набрали 22 очки та піднялися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Кривбас" із шістьма балами залишається на 15-й позиції.

Наступний матч чемпіонату "Динамо" проведе проти донецького "Шахтаря". Українське класичне відбудеться 8 листопада у Львові.