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Футбол 22 октября 2026 · 23:51

"Реал" продлил контракт со звездным полузащитником до 2032 года: детали соглашения

Мадридский клуб договорился с турецким полузащитником о продолжении сотрудничества еще в сентябре
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Реал" продлил контракт со звездным полузащитником до 2032 года: детали соглашения
Гюллер является одним из лидеров бланкосов (Фото: ardaguler, instagram)

Полузащитник Арда Гюллер подписал новый контракт с мадридским "Реалом", который будет действовать до июня 2032 года. Документы уже оформлены, а официальное объявление клуба ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо в социальной сети X.

Гюллер продлил контракт с "Реалом"

Турецкий хавбек подписал новое соглашение с мадридским "Реалом" еще в сентябре. Теперь же стороны завершили оформление всех документов.

Следующим шагом должно стать официальное объявление мадридского клуба. Таким образом, "Реал" намерен сохранить Гюллера в своих долгосрочных планах.

Как Гюллер оказался в "Реале"

Турецкий футболист присоединился к мадридцам летом 2023 года, перейдя из "Фенербахче". Сначала его адаптацию усугубляли проблемы со здоровьем, однако впоследствии Гюллер постепенно закрепился в команде.

В составе "Реала" полузащитник стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. Он также получил с мадридцами Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Статистика турецкого полузащитника

В сезоне-2025/26 Гюллер провел 51 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его роль в команде постепенно росла, что явилось одним из факторов продолжения сотрудничества.

Новый контракт должен закрепить место 21-летнего футболиста в долгосрочных планах мадридского клуба.

Ранее мы сообщали, что "Реал" договорился о продлении контракта еще с одной из звезд.

Теги: Футбол Реал
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