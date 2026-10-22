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Футбол 22 жовтня 2026 · 23:51

"Реал" продовжив контракт із зірковим півзахисником до 2032 року: деталі угоди

Мадридський клуб домовився з турецьким півзахисником про продовження співпраці ще у вересні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Реал" продовжив контракт із зірковим півзахисником до 2032 року: деталі угоди
Гюллер є одним з лідерів бланкос (Фото: ardaguler, instagram)

Півзахисник Арда Гюлер підписав новий контракт із мадридським "Реалом", який діятиме до червня 2032 року. Документи вже оформлені, а офіційне оголошення клубу очікується найближчим часом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на футбольного інсайдера Фабріціо Романо в соціальній мережі X.

Гюлер продовжив контракт із "Реалом"

Турецький хавбек підписав нову угоду з мадридським "Реалом" ще в вересні. Тепер же сторони завершили оформлення всіх документів.

Наступним кроком має стати офіційне оголошення мадридського клубу. Таким чином, "Реал" планує зберегти Гюлера у своїх довгострокових планах.

Як Гюлер опинився в "Реалі"

Турецький футболіст приєднався до мадридців улітку 2023-го року, перейшовши з "Фенербахче". Спочатку його адаптацію ускладнювали проблеми зі здоров’ям, однак згодом Гюлер поступово закріпився в команді.

У складі "Реала" півзахисник став чемпіоном Іспанії та переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24. Також він здобув із мадридцями Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА.

Статистика турецького півзахисника

У сезоні-2025/26 Гюлер провів 51 матч у всіх турнірах, забив шість голів і віддав 14 результативних передач. Його роль у команді поступово зростала, що стало одним із чинників продовження співпраці.

Новий контракт має закріпити місце 21-річного футболіста в довгострокових планах мадридського клубу.

Раніше ми повідомляли, що "Реал" домовився про продовження контракту ще із однією зі своїх зірок.

Теги: Футбол Реал
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