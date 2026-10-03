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Футбол 03 октября 2026 · 12:35

Нужно нормальное предложение: легенда "Динамо" может вернуться к тренерской работе

Опытный украинский специалист продолжил тренерский диплом УЕФА и назвал главное условие, при котором готов снова возглавить футбольный клуб
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нужно нормальное предложение: легенда "Динамо" может вернуться к тренерской работе
Анатолий Демьяненко готов вернуться на тренерский мостик (Фото: "Динамо Киев от Шурика")
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Известный украинский тренер Анатолий Демьяненко не исключает своего возвращения к активной работе на мостике главного тренера. Специалист признался, что уже продлил соответствующую лицензию и открыт к амбициозным предложениям.

Об этом Анатолий Демьяненко рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Готовность к новым вызовам

Последним клубом в тренерской карьере Демьяненко была словацкая "Нитра", которую он оставил в апреле 2020 года. Несмотря на длительную паузу в профессиональном футболе, наставник оставляет дверь открытой для новых проектов - как в Украине, так и за рубежом.

"В жизни все бывает. Никогда не говори "никогда"… Тем более, у меня есть диплом УЕФА категории "А", я его недавно продолжил. Главное, чтобы нормальное предложение было, чтобы не мучиться с командой, чтобы стояли какие-то задачи", - заявил специалист.

Философия и мотивация

Демьяненко подчеркнул, что для него решающим фактором является наличие четкой цели у команды. По мнению специалиста, работа без конкретных задач лишает процесс драйва и снижает требования к игрокам.

По словам тренера, только четко поставленные задачи способны заводить как самого наставника, так и его подопечных для движения вперед.

Оценивая современные тенденции, Демьяненко вспомнил высказывание легендарного Валерия Лобановского о том, что "футбол не стоит на месте, он идет вперед, как и жизнь", отметив, что полностью разделяет эту философию.

Полное интервью с легендой киевского "Динамо" читайте по ссылке.

Теги: Футбол Динамо
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