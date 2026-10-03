Потрібна нормальна пропозиція: легенда "Динамо" може повернутися до тренерської роботи

Відомий український тренер Анатолій Дем'яненко не виключає свого повернення до активної роботи на містку головного тренера. Фахівець зізнався, що вже продовжив відповідну ліцензію та відкритий до амбітних пропозицій.

Готовність до нових викликів

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Дем'яненка була словацька "Нітра", яку він залишив у квітні 2020-го року. Попри тривалу паузу в професійному футболі, наставник залишає двері відкритими для нових проектів - як в Україні, так і за кордоном.

"У житті все буває. Ніколи не кажи "ніколи"… Тим паче, в мене є диплом УЄФА категорії "А", я його нещодавно продовжив. Головне, щоб нормальна пропозиція була, щоб не мучитися з командою, щоб стояли якісь завдання", - заявив фахівець.

Філософія та мотивація

Дем'яненко наголосив, що для нього вирішальним фактором є наявність чіткої мети у команди. На думку фахівця, робота без конкретних завдань позбавляє процес драйву та знижує вимоги до гравців.

За словами тренера, лише чітко поставлені завдання здатні заводити як самого наставника, так і його підопічних для руху вперед.

Оцінюючи сучасні тенденції, Дем'яненко згадав вислів легендарного Валерія Лобановського про те, що "футбол не стоїть на місці, він іде вперед, як і життя", зазначивши, що повністю поділяє цю філософію.