"Полесье" объявило о подписании очередного новичка: у него есть опыт в УПЛ

Бронзовые призеры УПЛ в прошлом сезоне подписали контракт с венесуэльским футболистом Андрусвом Араухо.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Полесья" .

Детали соглашения "Полесье" из Араухо

Контракт с 23-летним футболистом подписан сроком на три года. Опорный полузащитник выбрал себе 22-й игровой номер.

В прошлом сезоне Араухо выступал в составе криворожского "Кривбасса" . В УПЛ венесуэлец отыграл 26 матчей, забитыми мячами не отличился.

В марте Араухо дебютировал за национальную сборную Венесуэлы, отыграв полный матч против сборной Тринидада и Тобаго.

Трансферная компания "Полесье"

Житомирский клуб активно работал на трансферном рынке. "Полесье" подписало полноценный контракт с голкипером Георгием Бущаном и полузащитником Максимом Брагару . Также команда усилилась ганским опорным полузащитником Аборгой Винсом. А еще игроком житомирского клуба стал кабо-вердийский полузащитник Леандро Андраде.

В то же время "Полесье" покинули Алексей Гуцуляк, Лукас Тейлор, Томер Йосефи, Сергей Корнийчук и Богдан Леднев.

Когда начинается сезон для "Полесья"

Свой первый официальный матч в новом сезоне команда Руслана Ротаня сыграет 23 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Номинально домашний матч "Полесье" проведет в Словакии на стадионе в Кошице.

Ответный матч на датском стадионе "Паркен" состоится 30 июля.