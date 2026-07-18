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Футбол 18 липня 2026 · 20:07

"Полісся" оголосило про підписання чергового новачка: він має досвід в УПЛ

Житомирський клуб підсилив центр поля
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Полісся" оголосило про підписання чергового новачка: він має досвід в УПЛ
Олександр Хацкевич та Андрусв Араухо (фото: ФК "Полісся")

Бронзові призери УПЛ минулого сезону підписали контракт із венесуельським футболістом Андрусвом Араухо.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Полісся".

Деталі угоди "Полісся" із Араухо

Контракт із 23-річним футболістом підписано терміном на три роки. Опорний півзахисник обрав собі 22-й ігровий номер.

Минулого сезону Араухо виступав у складі криворізького "Кривбасу". В УПЛ венесуелець відіграв 26 матчів, забитими м'ячами не відзначився.

У березні Араухо дебютував за національну збірну Венесуели, відігравши повний матч проти збірної Тринідаду і Тобаго.

Трансферна кампанія "Полісся"

Житомирський клуб активно працював на трансферному ринку. "Полісся" підписало повноцінний контракт із голкіпером Георгієм Бущаном та півзахисником Максимом Брагару. Також команда підсилилася ганським опорним півзахисником Аборгою Вінсом. А ще гравцем житомирського клубу став кабо-вердійський півзахисник Леандро Андраде.

Водночас, "Полісся" залишили Олексій Гуцуляк, Лукас Тейлор, Томер Йосефі, Сергій Корнійчук та Богдан Лєднєв.

Коли починається сезон для "Полісся"

Свій перший офіційний матч у новому сезоні команда Руслана Ротаня зіграє 23 липня в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Номінально домашній матч "Полісся" проведе у Словаччині, на стадіоні в Кошице.

Матч-відповідь на данському стадіоні "Паркен" відбудеться 30 липня.

Також стало відомо, у якому клубі продовжить свою кар'єру один з мунлорічних лідерів "Полісся" Олексій Гуцуляк.

Теги: Футбол
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