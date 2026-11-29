Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Жадсон оказался в центре громкого скандала у себя на родине. 43-летний экс-футболист вышел в прямой эфир в соцсетях с разбитым лбом и признаками сильного алкогольного опьянения, сделав ряд противоречивых заявлений.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на бразильское издание UOL .

Что произошло во время эфира

Во время трансляции бразилец продемонстрировал подписчикам рассечение на лбу, а позже показал и травму на ноге. Общаясь в совместном эфире с другим бывшим игроком "Шахтера" Дентиньо, Жадсон объяснил происхождение ран падением в ночном клубе накануне.

"Вчера был на вечеринке, упал там, споткнулся и ударился головой", – сообщил он.

Кроме того, экс-футболист призвал зрителей не пить водку, назвав ее "демоном", посоветовал оставаться холостяками, а также шокировал аудиторию фразой о том, что "любит драться".

Дентиньо пытался успокоить бывшего одноклубника прямо во время эфира и призвал его прекратить трансляцию и обратиться к врачам.

"Извинись перед людьми, скажи, что вышел в плохом состоянии, что перебрал с алкоголем. Иди домой, прими душ и сделай перевязку. Сходи в травмпункт, чтобы это осмотрели. Я говорю это, потому что люблю тебя", – обратился Дентиньо к Жадсону.

Скандалы звезды "Шахтера"

Резонансная трансляция состоялась спустя несколько месяцев после того, как в августе 2026 года Жадсона задержала полиция штата Парана по подозрению в домашнем насилии. Тогда его спутница сообщила правоохранителям об избиении во время ссоры, однако уже на следующий день суд освободил бывшего спортсмена из-под стражи без внесения залога.

Жадсон выступал за донецкий "Шахтер" с 2005 по 2011 год, завоевав с клубом ряд украинских трофеев, в частности пять чемпионских титулов, а также Кубок УЕФА-2009. В финале против "Вердера" именно бразилец забил победный гол.

Также он защищал цвета "Сан-Паулу" и "Коринтианса", провел восемь матчей за национальную сборную Бразилии и завершил профессиональную карьеру в 2022 году.